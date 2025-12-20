Judith Colell presenta su ‘Frontera’ en Tàrrega y Lleida

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Los Cinemes Majèstic de Tàrrega acogieron ayer una sesión especial con la presencia de la cineasta Judith Colell, que participó en un coloquio con los espectadores tras la proyección de su película Frontera. La directora, actual presidenta de la Acadèmia del Cinema Català, estuvo acompañada por la joven Ainet Jounou, natural de Bellpuig, que forma parte del reparto del film y que debutó en la gran pantalla con Alcarràs. Colell destacó que “Frontera es una película muy leridana y, especialmente, pallaresa”. Subrayó la vigencia del mensaje de la película: “Entonces la gente huía de la guerra, del horror, del hambre y de la muerte. Y había tres maneras de reaccionar: acogerlos con los brazos abiertos, denunciarlos o mirar hacia otro lado. Hoy muchas personas siguen huyendo de la guerra y la película tiene un espejo muy claro con la actualidad”. Colell se mostró muy satisfecha por el recibimiento, ya que ya ha superado los 30.000 espectadores y acumula 8 nominaciones a los Gaudí. Tras su paso por Tàrrega, Colell tenía previsto participar ayer por la noche en otro coloquio en el Screenbox Lleida.