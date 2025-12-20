Lleida, con mirada propia: el fotógrafo Lleonard Delshams inaugura una nueva exposición

Lleonard Delshams, ayer al lado de algunas de sus fotos en el Colegio de Periodistas, que podrán visitarse del 7 de enero al 31 de marzo. - LLEONARD DELSHAMS

Desde que hace seis años colgó la cámara fotográfica después de casi cuatro décadas como fotoperiodista de SEGRE, Lleonard Delshams (1956) no ha dejado de pisar las calles de Lleida con otra mirada.

Después de los años de la obligación profesional, ha querido retratar su querida ciudad —a la que llegó de niño procedente de su Bogotá natal— paseando sin prisas, buscando aquellas vistas y aquellos ángulos visuales que más le llaman la atención.

Fotografías que de forma regular publica en Instagram (@leodelshams) y que ahora podrán verse en una exposición. Será la primera que acoge la nueva sede en Lleida del Col·legi de Periodistes de Catalunya, que abrió sus puertas en octubre en el número 2 de la calle Comerç, y también su primera exposición individual tras jubilarse en 2019.

El fotógrafo leridano inauguró ayer por la tarde una selección de 22 fotografías bajo el título Amb mirada pròpia, que podrán visitarse después de las fiestas navideñas, del 7 de enero al 31 de marzo, y algunas de las cuales pueden verse en esta página.

“Lo más curioso es que son imágenes captadas con un móvil, y eso que como fotógrafo profesional siempre había renegado de este ‘invento’ porque consideraba que nunca podría competir con la calidad de una cámara”, reveló Delshams.

Claraboya en la cubierta de la Biblioteca Pública de Lleida. - LLEONARD DELSHAMS.

Pero, claro, el móvil le ha permitido olvidarse del enorme peso de la bolsa de fotografía —cámara, objetivos, flash, baterías. “Con el móvil todo es mucho más ágil y las cámaras que incorporan son cada vez de más calidad”, aseguró el fotógrafo, amando ahora de jugar con las líneas, las perspectivas, los colores, las sombras, el blanco y negro, con el móvil siempre en el bolsillo.