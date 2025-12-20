Las lluvias dejan registros de entre 20 y 40 litros en el litoral y prelitoral central sin incidencias destacables

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Les lluvias han dejado registros de entre 20 y 40 litros este sábado en el litoral y prelitoral central de Catalunya -especialmente en las comarcas del Barcelonès, Maresme y Vallès Oriental- sin incidencias destacables. A las 11.30 horas, destacan los 43 litros de Sant Fost-Mas Llombart, los 39,6 litros de Badalona, los 33,4 litros de Badalona-Museu, los 28,2 litros de Mollet o los 25,7 litros de Sant Celoni, según los datos de las estaciones del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) y Meteoclimatic.

Protección Civil mantiene la alerta del plan Inuncat por lluvias intensas en las comarcas de Barcelona y Girona (con posibilidad de chubascos que dejen 20 litros en 30 minutos) y recomienda planificar los desplazamientos por carretera."Las lluvias intensas empiezan a afectar buena parte de Cataluña, especialmente el litoral y prelitoral central y la Cataluña Central. Seguid las previsiones del Meteocat, planificáis los desplazamientos y consultáis Tráfico", ha avisado Protección Civil en un mensaje en X.

El Servicio Meteorológico ha actualizado el aviso por intensidad de lluvia hasta el domingo por la mañana y lo ha rebajado a moderado en las próximas 24 horas en las comarcas del Alt Penedès, el Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme, Selva, Gironès, Pla de l'Estany, Baix Empordà y Alt Empordà.