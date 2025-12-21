La Causa Canalla debuta con su primer concierto en Mollerussa

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La capital del Pla d'Urgell estrenó ayer La Causa Canalla, el nuevo formato juvenil del concurso musical solidario La Causa, con un concierto que llenó de público el Teatre L’Amistat. En el certamen participaron 23 jóvenes del Pla d’Urgell, de entre 12 y 18 años, que actuaron repartidos en cuatro bandas creadas expresamente para la ocasión.

Los grupos, divididos por colores, estuvieron capitaneados por Oriol Bosch, Sergi Argelich, Norbert Llorca y Robert Teixidó, bajo la coordinación general de Albert Gilabert, de El Rovell, entidad organizadora junto con la concejalía de Juventud del ayuntamiento. La gala puso el foco en ofrecer a los participantes una primera experiencia en un escenario real y en contacto con otros jóvenes de la comarca con inquietudes musicales.

La gala mantuvo el compromiso solidario y destinará el 25% de la recaudación a la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), con el objetivo de dar visibilidad y apoyo a niños afectados y a sus familias.