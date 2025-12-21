Loteros esperan vender más de 3.500 millones de euros en décimos del sorteo de Navidad y superar ventas de 2024

Archivo - Celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2024, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2024, en Madrid (España)

Publicado por REDACCIÓN Creado: Actualizado:

La Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías (ANAPAL) espera vender más de 3.500 millones de euros en décimos y participaciones del sorteo extraordinario de Navidad que se celebra este lunes 22 de diciembre en el Teatro Real, superar las ventas del año pasado y seguir con la evolución al alza experimentado en los últimos cuatro años.

Las administraciones esperan superar, asimismo, los 175 millones de décimos vendidos para el sorteo de Navidad, que supone más de 30% del total anual de recaudación en juego público.

Para loteros, el sorteo de Navidad es muy importante ya que "supone más de la mitad de las ventas de lotería nacional del año", según el presidente de la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías (ANAPAL), Borja Muñiz.

En cuanto a la evolución de las ventas, la agrupación destaca está el comportamiento "positivo, superando los niveles de venta y participación de años anteriores". "Estamos satisfechos ya que la evolución de estos últimos meses sigue la tendencia positiva y para este ejercicio esperamos datos similares al año pasado, que ya fue de récord, posiblemente con un incremento en las ventas con respecto a 2024", apostilla Muñiz.

ANAPAL hace hincapié en que el importe exento de impuestos es de 40.000 euros. Por encima de esa cantidad, el gravamen sigue siendo de un 20%. Así, solo mantienen la obligación de tributar el 'Gordo' y los premios segundo y tercero, ya que ni los cuartos ni los quintos superan el umbral exento.