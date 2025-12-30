El IRB sostiene que la PPA detectada en jabalíes no coincide con las muestras del Irta-CReSA

El profesor de investigación ICREA afiliado al Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB) y al Barcelona Supercomputing Center (BSC) Toni Gabaldón ha explicado que la secuenciación del brote de peste porcina africana (PPA) detectada en Catalunya no coincide con la de las muestras con las que trabaja el Irta-CReSA.

Lo han dicho este martes en una reunión informativa con la secretaria general del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Cristina Massot, el día después de conocerse 2 nuevos positivos por PPA en el territorio que escalan la cifra total a 29, todos en el primer radio de 6 kilómetros en el entorno de Collserola (Barcelona).

"En ningún caso hemos encontrado una coincidencia entre el virus del brote y las muestras analizadas en el laboratorio", ha subrayado Gabaldón.

17 MUESTRAS ANALIZADAS

Massot ha especificado que el IRB ha analizado 19 muestras del Irta-CReSA, de las cuales ya ha secuenciado 17, y 800 secuencias de brotes de PPA de todo el mundo, incluidos los más recientes en Europa, y ha determinado que "en ningún caso" coinciden con el brote detectado en Catalunya, que correspondería a un nuevo tipo de virus: el subtipo 29.

Respecto a las 2 muestras que quedan pendientes por analizar, ha sostenido que corresponden a muestras congeladas hace más de 5 años, y que la posibilidad de que un brote pueda salir de ellas es "remota".

Asimismo, ha hecho hincapié en que el resultado de la secuenciación del IRB "en ningún caso es concluyente" y ha recordado que hará falta que lo confirmen los estudios elaborados por el Ministerio y por el laboratorio europeo de referencia.

RESULTADOS DEL MINISTERIO Y DE EUROPA

El pasado 22 de diciembre, el conseller Òscar Ordeig reveló que la auditoría realizada por un comité auditor creado por la Generalitat "valida las instalaciones, protocolos y forma de trabajar" del Irta-CReSA, un resultado que va de la mano con el análisis del IRB, a la espera de lo que determinen los estudios del Ministerio y de la Comisión Europea.

"Espero los mismos resultados, pero hay que esperar a los resultados del Ministerio o del laboratorio que Bruselas considera de referencia, aunque sería una gran sorpresa que fueran distintos", ha apuntado Gabaldón.