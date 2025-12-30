Marta Sánchez y Soraya, en el Fin de Año de Big Ben

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Cartel musical de excepción en la discoteca Big Ben mañana a partir de medianoche para despedir el 2025 por todo lo alto. Marta Sánchez y Soraya Arnelas compartirán escenario en la Sala Plató de la discoteca de Golmés en la fiesta Pop Star 2026, también con el dj y productor barcelonés Brian Cross, un nombre de prestigio en el historial de festivales y salas de Ibiza en los últimos años (Amnesia, Ushuaia, Hard Rock), y representante de artistas internacionales como Armin Van Buuren o Tiesto.

La madrileña Marta Sánchez (1966), cuyos primeros éxitos se remontan a la década de los 80 formando parte del grupo Olé Olé, lleva ya más de tres décadas como solista. Después de la gira Voy a mil, en 2024, este 2025 lanzó el álbum 40 años 1985-2025, con sus grandes éxitos.

Por su parte, la cacereña Soraya Arnelas (1982), conocida artísticamente como Soraya, se dio a conocer en 2005 en la edición de ese año del popular programa Operación Triunfo de TVE. Cuatro años después representó a la cadena española en el festival de Eurovisión con la canción La noche es para mí. Big Ben ha previsto también fiesta y animación con diversos géneros musicales en las salas Planetari, Univers y Pub.