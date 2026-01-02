Rushdie, Forsyth y Aramburu destacan en el 2026 literario

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Las últimas obras de Salman Rushdie, la Nobel coreana Han Kang y Fernando Aramburu, así como una novela póstuma de Frederick Forsyth, destacan entre las novedades literarias para este 2026. Con La penúltima hora (Random House), un volumen de cinco relatos, Salman Rushdie vuelve a la ficción tras el ataque sufrido en 2022 que relató en su anterior libro, Cuchillo. Ahora, se reencuentra con personajes del Bombay de Hijos de la medianoche (1981) y completa un recorrido por los países donde ha vivido: India, Inglaterra y Estados Unidos. En Tinta y sangre (Random House), Han Kang traza una novela de misterio protagonizada por un detective tenaz en medio de una historia de amor entre dos mujeres. Y Fernando Aramburu presenta en Maite (Tusquets) a dos hermanas y una madre que no se dicen toda la verdad, una novela enmarcada en los cuatro días del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Del panorama español sobresalen, además, títulos como Islandia (Destino), de Manuel Vilas; Coloquio de invierno (Tusquets), de Luis Landero; Un paraíso de escombros (Galaxia Gutenberg), de Gustavo Martín Garzo; Guía de lugares que ya no existen (RBA), de Espido Freire; y Mamá está dormida (Planeta), de Máximo Huerta. Del ámbito internacional, cabe destacar Despedidas, de Julian Barnes, y Cruz del Sur, de Claudio Magris (ambas en Anagrama); y Casos reales (Alfaguara), de Yasmina Reza. Y en poesía, Lumen editará Sonetos a Orfeo, con poemas y cartas inéditas de Rainer Maria Rilke.

Finalmente, la cosecha de novela negra traerá La venganza de Odessa (Plaza), de Frederick Forsyth, fallecido el pasado junio, secuela de su ya clásico Odessa, en la que alerta sobre el resurgimiento del nazismo; Objetos perdidos (Salamandra), de Carlos Zanón; Con nadie (Destino), de Lorenzo Silva; y Miss Merkel. Asesinato en terapia de grupo (Seix), de David Saffier, entre otros títulos.