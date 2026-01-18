Bombers atiende 243 avisos por lluvia hasta las 9 de este domingo, la mayoría en Lleida

Publicado por REDACCIÓN Creado: Actualizado:

Bombers de la Generalitat ha atendido 243 avisos, desde las 18 horas de este sábado y las 9 horas de este domingo, por hechos relacionados con la lluvia en Catalunya, la mayoría de los cuales en Lleida.

Se trata de aviso por árboles caídos, deslizamientos y acumulaciones de agua, y los Bombers han detallado que no ha habido "nada grave", en un mensaje 'X' recogido por Europa Press.

En la Región de Emergencias de Lleida han hecho 73 atenciones, en la de Tarragona 54, en la Sur 44, en la Nord 41, en la Centre 26, en la de Terres de l'Ebre 4 y en la de Girona 1.