El Marató de Donants de Sang supera las 10.000 donaciones pero constata el reto de motivar los más jóvenes

El Marató de Donants de Sang del 2026 ha alcanzado 10.236 donaciones de sangre, plasma y plaquetas entre el 8 y el 17 de enero, y ha conseguido superar así el reto de las 10.000 que se había marcado. Sin embargo, no ha acabado de animar a los donantes más jóvenes, han apuntado desde el Banco de Sangre y Tejidos. Este año, 10.185 personas han dado sangre o plasma y hay que sumar 51 de plaquetas. La cifra se sitúa un poco por debajo de la del año pasado, cuando se llegó a las 10.343 donaciones. Del total de donaciones de sangre y plasma, 6.222 estuvieron en Barcelona, 2.220 en Tarragona, 1.091 en Gerona y 652 en Lleida. Durante las fechas navideñas, las reservas han bajado más en un 20%. El 30% de los donantes que ha acudido a algunas de las 102 campañas localizadas por todo el territorio o en uno de los 12 hospitales con sede fija de donación tienen entre 55 y 65 años. Es el grupo más grande de donantes, seguido de los que tienen entre 45 y 55 años. De hecho, de los 45 a los 65 años se sitúan más de la mitad de las personas que dan.

El reto del Banco de Sangre y Tejidos es rebajar esta media de edad y conseguir que donantes más jóvenes incorporen la donación como un hábito de vida habitual.

Más donantes nuevos

Por otra parte, cada año dejan de dar sangre unas 35.000 personas, sea porque cumplen 70 años o bien porque alguna enfermedad les impide continuar. Por eso, hacen falta donantes nuevos.

De los donantes del Maratón, un 8,3% se estrenan y han dado por primera vez, porcentaje que se sitúa por debajo del 10% que suele ser el habitual el resto del año. Son un total de 844 nuevos donantes. El Banco ha destacado que de estos nuevos donantes, el 55% tienen entre 18 y 34 años.

A pesar de alcanzar el reto, el Banco de Sangre y Tejidos ha apuntado que hay que mantener estas donaciones, ya que cada día hacen falta 1.000 para asegurar las necesidades de los enfermos y conseguir tener reservas para ocho días. De forma general, puede dar sangre a cualquier persona que tenga buena salud, entre 18 y 70 años, pesar 50 kilos o más y, en caso de ser mujer, no estar embarazada.