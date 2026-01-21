Museu de Lleida espiritual

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Mostrar cómo determinados objetos materiales se convertían en la Edad Media en vehículos para la trascendencia. Este es el objetivo de Instruments de l’ànima. Matèria i esperit a la Catalunya medieval, la exposición destacada de este primer semestre del Museu de Lleida para poner de manifiesto la dimensión simbólica, espiritual y humana de la cultura medieval. La muestra, que se inaugurará el 5 de marzo y podrá visitarse hasta el 14 de junio, está concebida como itinerante junto con el Museu Episcopal de Vic, el Diocesà i Comarcal de Solsona y el de Art de Girona, bajo el comisariado de los historiadores Marc Sureda y el leridano Albert Velasco. El proyecto, con el apoyo de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya, se estrenó el pasado mes de noviembre en Vic. Eso sí, en cada punto del recorrido la exposición tendrá un sello propio. En la del Museu de Lleida se incluirán una treintena de objetos medievales de fondos propios que hablarán de la necesidad universal de hallar sentido, de expresar aquello invisible y de buscar algo que nos trascienda. Además, el museo leridano está trabajando con cuatro artistas actuales en un proyecto paralelo, basado en la espiritualidad, el simbolismo y la trascendencia desde el punto de vista contemporáneo comparado con la época medieval.

‘Origen’, con más de 12.500 visitas, prorroga 4 piezas

La exposición temporal Origen, en la que obras del Museu de Lleida dialogan con arte contemporáneo de la Fundació Sorigué, recibió desde su estreno, en abril de 2025, y hasta su cierre el pasado día 11 a un total de 12.502 visitantes. Ante el éxito de proyecto conjunto, el museo anunció ayer que cuatro de las obras de Origen se exhibirán durante seis meses más en las salas de la Prehistoria, ‘enfrentadas’ a piezas de la colección permanente del museo. Se trata del Cap (1980), de Jaume Plensa; la Peinture pariétale sur toile (2015), de Miquel Barceló (junto a la reproducción de las pinturas rupestres de El Cogul); y dos fotografías de Montserrat Soto.Entre las actividades paralelas organizadas durante el año pasado en torno a la exposición, destacan las visitas guiadas para el público en general (788 personas) y para el escolar y universitario (451), a las que hay que sumar las que se llevaron a cabo en mayo en la Nit dels Museus, que tuvieron que duplicarse ante el volumen de personas que se inscribieron.