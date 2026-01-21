El Govern anuncia que Rodalies tornarà a funcionar aquest dijous, però avisa que "no serà fàcil"
El Govern reforçarà els FGC amb més freqüències, obrirà les barreres de la C-32, deshabilitarà la ZBE de l'àrea metropolitana de Barcelona i es preveu un pla alternatiu a l'R4 entre Martorell i Vilafranca
Rodalies recuperarà progressivament el servei a partir de les sis del matí de dijous, tot i que el Govern admet que "no serà un dia fàcil". En una compareixença des del Palau de la Generalitat, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha dit que "l'únic criteri" que manté el Govern en les seves decisions "és la seguretat" i que aquest dimecres Adif ha garantit la infraestructura.
Dalmau ha parlat d'un retorn "esglaonat" a la normalitat, i també ha apuntat que la situació laboral amb els maquinistes pot condicionar la situació. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que es reforçaran les freqüències de FGC, que s'obriran les barreres dels peatges de la C-32 per facilitar l'entrada a l'àrea metropolitana de Barcelona des del Garraf, que deshabilitaran la zona de baixes emissions (ZBE) d'aquesta de manera excepcional fins el divendres i que hi haurà un pla alternatiu de transport a l'R4 en el tram afectat pel xoc, entre Martorell i Vilafranca, per bus.
"Després d'un tall de tantes hores i la complexitat d'un accident i tots els elements que l'han acompanyat, preveiem que el restabliment sigui progressiu", ha apuntat Paneque.
Nacional i internacional
