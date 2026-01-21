Els maquinistes exigeixen solucions a Renfe després d'una reunió sense avenços
Semaf convoca vaga a Catalunya en ple bloqueig del servei de Rodalies mentre altres sindicats estudien sumar-s'hi per les darreres incidències ferroviàries i l'accident mortal de Gelida
Els maquinistes del servei de Rodalies a Catalunya han traslladat aquest dimecres a la direcció de Renfe la seva preocupació per les recurrents incidències ferroviàries i la manca de respostes clares en una reunió celebrada a Barcelona, coincidint amb el manteniment de la vaga i la suspensió del servei a tot el territori. L'entrada i la sortida de la trobada a l'Hotel Barceló Sants ha derivat en un clima de descontent generalitzat entre el col·lectiu, segons han relatat fonts sindicals participants.
Durant la sessió, que ha tingut lloc entre les 13.00 i 14.30 h, representants de Renfe, com Álvaro Fernández Heredia i Miguel Ángel Vicente, han manifestat el condol per la mort recent del jove conductor de 28 anys a l'accident de Gelida (Alt Penedès), però els treballadors consideren que la direcció no ha aportat propostes concretes. Una part dels participants, fins i tot, ha abandonat la sala anticipadament llançant armilles reflectants, tot expressant el seu malestar per una vindicada reunió "zero propositiva". "Amb tantes incidències cada dia el que volem són solucions", ha defensat Elisabet Ramos, representant de la CGT.
Alguns maquinistes també han lamentat que no hi hagués cap representant del gestor d’infraestructures Adif present. A la sortida, diversos sindicats han assegurat que estan estudiant si s’adhereixen a la vaga que ha convocat Semaf, l’organització majoritària.
La reunió arriba l’endemà de l’accident mortal a Gelida que ha provocat la mort d’un maquinista en pràctiques i diversos ferits així com d’un altre descarrilament i de diverses incidències pel temporal. Abans de la trobada, centenars de treballadors s’han concentrat al vestíbul de l’estació en un minut de silenci en record al treballador en pràctiques que va perdre la vida.