SEGRE
transport

Totalment suspès el servei de Rodalies de Catalunya fins que es confirmi la "seguretat" a tota la xarxa

La víctima de l'accident de Rodalies a Gelida era un maquinista en pràctiques

Anava a la cabina amb el conductor i més aprenents

Imatge del tren accident aquest dimarts al vespre a Gelida.

Imatge del tren accident aquest dimarts al vespre a Gelida.Jordi Pujolar / ACN

Lluís Serrano
Publicat per
agències

Creat:

Actualitzat:

La víctima de l'accident d'un tren de l'R4 a Gelida aquest dimarts al vespre és un maquinista en pràctiques que viatjava a la cabina, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. La víctima hi anava amb el conductor titular i amb més aprenents, segons ha indicat el sotsinspector dels Bombers, Joan Rovira. La víctima és un home nascut el 1998 i la seva família viu a Sevilla, segons ha informat la policia catalana. D'altra banda, Rovira ha indicat que la situació està "totalment estabilitzada" pel que fa a la intervenció dels Bombers a la zona de l'accident i ara els Mossos d'Esquadra continuaran les tasques d'investigació per determinar com es va produir l'accident.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking