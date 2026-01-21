L’AP-7 a Martorell queda tallada en sentit sud per risc d'esfondrament i l’afectació durarà dies
A causa de l’accident a Gelida que va afectar un tren de Rodalies amb una víctima mortal
El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha anunciat aquest dimecres que l’AP-7 quedarà tallada en sentit sud a Martorell a partir de les 15.30 hores i que la restricció durarà dies. “És una intervenció de seguretat viària. Ha estat sol·licitada pel titular de la via perquè hi havia algun risc d’esfondrament”, ha argumentat Lamiel, que ha explicat que el Ministeri de Transports havia demanat inicialment tallar l’AP-7 en els dos sentits, però s’ha acordat fer-ho només en sentit sud per l’afectació per a la mobilitat que suposaria una restricció total.
Es preveu que el tren es pugui extreure en les pròximes hores, durant la nit, i dijous es farà un segon peritatge i es podrà afinar els dies que durarà el tall.
Tot el servei de Rodalies continuarà suspès almenys fins a les 16.30 hores
redacció
La víctima de l'accident de Rodalies a Gelida era un maquinista en pràctiques
agències