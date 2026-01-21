SEGRE
Tot el servei de Rodalies continuarà suspès fins a nou avís

L’AP-7 a Martorell queda tallada en sentit sud per risc d'esfondrament i l’afectació durarà dies

A causa de l’accident a Gelida que va afectar un tren de Rodalies amb una víctima mortal

Fins aquesta tarda hi havia un carril tallat a l'AP-7 a Gelida per la caiguda del mur de contenció que va provocar l'accident de tren.

Fins aquesta tarda hi havia un carril tallat a l'AP-7 a Gelida per la caiguda del mur de contenció que va provocar l'accident de tren.Jordi Pujolar / ACN

El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha anunciat aquest dimecres que l’AP-7 quedarà tallada en sentit sud a Martorell a partir de les 15.30 hores i que la restricció durarà dies. “És una intervenció de seguretat viària. Ha estat sol·licitada pel titular de la via perquè hi havia algun risc d’esfondrament”, ha argumentat Lamiel, que ha explicat que el Ministeri de Transports havia demanat inicialment tallar l’AP-7 en els dos sentits, però s’ha acordat fer-ho només en sentit sud per l’afectació per a la mobilitat que suposaria una restricció total. 

Es preveu que el tren es pugui extreure en les pròximes hores, durant la nit, i dijous es farà un segon peritatge i es podrà afinar els dies que durarà el tall.

