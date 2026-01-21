Tot el servei de Rodalies continuarà suspès almenys fins a les 16.30 hores
Adif segueix fent una "inspecció exhaustiva" a totes les línies
El servei de Rodalies continuarà suspès a totes les línies perquè Adif segueix fent una "revisió exhaustiva" de la infraestructura a totes les línies, segons ha indicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en roda de premsa després de la reunió del CECAT. A les 16.30 hores està prevista una nova reunió i serà llavors quan es tornarà a valorar si es restableix o no la circulació. Paneque ha justificat que la suspensió es manté d'acord amb el mateix criteri que va portar a prendre la decisió inicialment: "el principi màxim de seguretat" d'usuaris i treballadors.
D'altra banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha detallat que no es tem per la vida de cap dels ferits greus en l'accident de l'R4 d'aquest dimarts a Gelida.
La víctima de l'accident de Rodalies a Gelida era un maquinista en pràctiques
Un mort i 37 ferits al xocar un tren de l’R4 amb un mur a Gelida
