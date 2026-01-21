Usuaris de Rodalies a Lleida resignats a buscar alternatives com el bus per fer els desplaçaments
Queixes per la poca informació i la saturació d'alguns autobusos que han de carregar el doble de passatgers
Resignació entre els usuaris del servei de Rodalies a les comarques de Lleida per la falta d'informació davant la suspensió del servei arreu del país. Els viatgers lamenten falta d'informació i molts s'han vist obligats a buscar servei alternatiu per carretera, així com el mal funcionament endèmic de la línia. A l'estació de Mollerussa alguns viatgers han denunciat retards per anar a la feina i visites al metge perdudes. En canvi, a l'estació de Lleida-Pirineus ha registrat menys usuaris respecte d'un dia laboral habitual, ja que bona part han buscat alternatives i els que no ho han fet s'han trobat amb dues treballadores que els informaven de la situació.
A l'estació de tren de Lleida, bona part dels usuaris de la línia RL3 i RL4 que passa per Cervera han buscat pel seu compte alternatives, i només uns pocs que no s'han assabentat de l'afectació han anat a l'estació, on dues treballadores els han informat de la situació.
Un dels afectats diaris del servei de Rodalies, Uliczki, ha explicat a l'ACN que és el segon dia consecutiu que es queda sense anar a la feina a Barcelona i ha criticat la falta d'un servei alternatiu de transport. "No hi ha alternativa i això significa que no vaig a treballar", lamenta.
Per la seva part, un altre usuari, Juan, ha explicat que s'ha trobat sense servei per anar a Igualada i ha optat per agafar un tren d'alta velocitat fins a Barcelona, des d'on intentarà trobar una "solució" per arribar al seu destí.
"Estic molt disgustada, havia d'anar de Mollerussa a Lleida al metge"
La Manoli és una usuària que aquest dimecres havia decidit deixar el cotxe a casa i agafar el tren per acudir a la visita que tenia programada el metge. Quan ha arribat a l'estació s'ha trobat amb la suspensió del servei i molt poca informació al respecte. Parlant amb altres afectats ha arribat a la conclusió que només podria anar a Lleida amb autobús però amb el risc de no trobar-hi plaça pel col·lapse de gent. Per aquest motiu ha lamentat que estigui "molt disgustada" perquè costa molt trobar hora al metge i potser no hi podrà acudir.
La Cristina és una altra usuària de Mollerussa que cada dia agafa el tren de la RL3 per anar a Lleida a treballar. En el seu cas havia d'agafar el que surt a les vuit del matí de la capital del Pla d'Urgell, però passades de les deu del matí encara es trobava bloquejada a l'estació. La Cristina ha assegurat que fins més enllà de les nou del matí no s'ha informat que no hi hauria servei de trens. De fet, han estat agents de la Policia Local de Mollerussa que han col·locat dos cartells a banda i banda de l'andana de l'estació per informar que el servei de Rodalies estava suspès fins a nou avís. La Cristina ha afegit que el servei de bus no era una bona opció perquè la majoria d'autobusos anaven plens.
