El ‘Nobel’ de la música, para el director Jordi Savall

El violagambista y director de orquesta Jordi Savall ha sido galardonado con el Premio Ernst von Siemens de Música 2026, considerado como el ‘Premio Nobel de la Música’ y el máximo reconocimiento internacional a una trayectoria musical. Savall se convierte en el primer músico catalán en recibir esta distinción, mientras en el ámbito español solo el guitarrista clásico Andrés Segovia lo obtuvo, en 1985. Directores como Herbert von Karajan, Claudio Abbado y Daniel Barenboim, y compositores como Benjamin Britten y Yehudi Menuhin también lo recibieron. El jurado le ha reconocido por “una vida dedicada a la interpretación, investigación y difusión de la música histórica, así como su compromiso constante con la formación, el diálogo intercultural y los valores humanistas”, y destaca “su contribución decisiva como intérprete, director, pedagogo y embajador cultural”. La ceremonia de entrega será el 23 de mayo en Múnich.