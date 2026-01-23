LIBROS
Expectación por la presentación en Lleida de la biografía de la guitarrista Laura Almerich
Acto con el autor Carles Giné-Janer y Lluís Llach en una librería la irreductible que se quedó pequeña
Más de una cincuentena de personas abarrotaron ayer la sala de actos de la librería la irreductible de Lleida para asistir a la presentación del libro Hi haurà amagat sempre el teu so (Biografia no autoritzada de la guitarrista Laura Almerich) del autor Carles Giné-Janer (Lleida, 1972), con epílogo de Lluís Llach. La publicación repasa la trayectoria vital y profesional de Almerich, música y compañera del cantautor durante varias décadas.
Giné-Janer explicó que tuvo la “suerte” de conocer a Almerich y, tras su muerte en 2019, pidió autorización a un familiar directo de ella y al mismo Llach para escribir esta biografía. “Me lancé a la piscina y he disfrutado descubriendo una persona relevante como guitarrista y una amiga fiel de Lluís. Repaso su etapa profesional no solo con él, sino también con el Quartet Tarragó o Ars Musicae, así como su trayectoria vital, política o social, participando, por ejemplo, en los CDR de su barrio durante el procés del 2017”, dijo el autor. Por su parte, Llach valoró que Almerich tenía unos “valores humanos y musicales muy superiores”.