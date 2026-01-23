Expectación por la presentación en Lleida de la biografía de la guitarrista Laura Almerich

Las instalaciones de la librería la irreductible se quedaron pequeñas para acoger la presentación. - I. GÓMEZ

Más de una cincuentena de personas abarrotaron ayer la sala de actos de la librería la irreductible de Lleida para asistir a la presentación del libro Hi haurà amagat sempre el teu so (Biografia no autoritzada de la guitarrista Laura Almerich) del autor Carles Giné-Janer (Lleida, 1972), con epílogo de Lluís Llach. La publicación repasa la trayectoria vital y profesional de Almerich, música y compañera del cantautor durante varias décadas.

Giné-Janer explicó que tuvo la “suerte” de conocer a Almerich y, tras su muerte en 2019, pidió autorización a un familiar directo de ella y al mismo Llach para escribir esta biografía. “Me lancé a la piscina y he disfrutado descubriendo una persona relevante como guitarrista y una amiga fiel de Lluís. Repaso su etapa profesional no solo con él, sino también con el Quartet Tarragó o Ars Musicae, así como su trayectoria vital, política o social, participando, por ejemplo, en los CDR de su barrio durante el procés del 2017”, dijo el autor. Por su parte, Llach valoró que Almerich tenía unos “valores humanos y musicales muy superiores”.