Libro de Josep Castellà, con 100 crónicas sobre Tàrrega

El escritor y cronista de Tàrrega Josep Castellà Gené presentará mañana sábado (12.00 h) en el local social de la Societat Ateneu de la capital del Urgell su segundo libro, titulado 100 cròniques de Tàrrega, una recopilación de un centenar de artículos publicados desde 2009 en el semanario Nova Tàrrega, del Grup SEGRE, en la sección fija Històries d’ahir i d’avui.

El libro se estructura en ámbitos temáticos como la historia, las comunicaciones, las tradiciones, los personajes, la religión o la cultura. Según el autor, “se trata de una publicación 100% targarina, nacida de mi pasión por esta ciudad”. En este sentido, además de las crónicas de Castellà, el volumen está ilustrado con fotografías de Josep Maria Martí Carnicer, en una edición a cargo de Maria Alba Minguell.

100 cròniques de Tàrrega se ha imprimido en Anfisa y cuenta con distribución a cargo de la librería Sauret. El libro, una autoedición con una tirada limitada de 200 ejemplares, tiene un precio de 20 euros.

Asimismo, el volumen incluye diversos escritos del periodista y escritor de Rocafort de Vallbona Lluís Foix –que protagonizará una conversación con el autor durante el acto de presentación–; así como de la alcaldesa, Alba Pijuan, y el director del Arxiu Comarcal, Carles Quevedo.