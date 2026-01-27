Restauran las murallas del castillo de València d’Àneu

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El pasado otoño arrancaron las obras de restauración de los restos de la muralla del castillo de València d'Àneu, en el Pallars Sobirà, gracias al programa Temps de Gòtic, una iniciativa del departamento de Cultura de la Generalitat y la Fundació La Caixa con el objetivo de poner en valor, mejorar y conservar el legado patrimonial de esta época en Catalunya. El programa, financiado por la entidad bancaria, destina un presupuesto de 600.000 euros para esta actuación, ahora temporalmente parada por las condiciones meteorológicas y que se retomará en primavera una vez se recuperen las temperaturas y las condiciones de trabajo sean más idóneas.

La intervención se centra principalmente en recuperar y consolidar parcialmente los tramos de muralla de la vertiente sur del recinto jussà y de la noroeste del recinto sobirà. También se habilitará un nuevo camino de acceso para visitas de peatones, que enlazará la fortificación con el barrio de Sant Cosme de la localidad, y se instalará alumbrado en todo el conjunto y en el camino.

Desde la década de los años 90 se ha excavado y consolidado este conjunto medieval, que se alza en un turó desde el que se domina toda la llanura de Esterri d’Àneu.

Inversiones en Sant Llorenç de Lleida y la iglesia de Sanaüja

El programa Temps de Gòtic, con una dotación de 6,3 millones de euros de La Caixa, beneficia a once monumentos y bienes artísticos de esta época de toda Catalunya, entre ellos los templos de Sant Llorenç de Lleida y de Santa Maria de Sanaüja. Las obras en el templo leridano, que se estrenaron en noviembre de 2023, supusieron una inversión de 975.000 euros. Las de la iglesia de la Segarra, acabadas en julio del año pasado, contaron con 300.000 euros.