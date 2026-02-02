Plan para pacificar las calles y ganar seguridad

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Bellpuig ha sacado a concurso público una actuación integral de pacificación del tráfico y mejora de la seguridad viaria en las principales travesías del municipio. La iniciativa, con un presupuesto de 161.195,89 euros (IVA incluido) que están financiados en su mayor parte por el Servei Català de Trànsit, busca reducir la velocidad de los vehículos y priorizar la seguridad peatonal en zonas de tráfico elevado.

El alcalde, Jordi Estiarte, detalló que “los trabajos, que tienen una duración prevista de tres meses, se centrarán en dos puntos críticos de la avenida de Lleida (N-II) —las intersecciones con la avenida Catalunya y la calle Isabel de Casanovas— y en la carretera LV-3341 en Seana”.En el tramo urbano de la N-II, que registra más de 5.000 vehículos diarios, se instalará un radar pedagógico en la entrada desde Tàrrega. Además, se crearán pasos de peatones junto a semáforos regulados con pulsador, pantallas de cuenta atrás y señal sonora para facilitar el cruce. Completarán esta actuación semáforos en las intersecciones citadas de detección automática de vehículos para mejorar la fluidez y la seguridad. Mientras, en la entrada de Seana desde Bellpuig se construirá una nueva acera en el extremo opuesto del paso peatonal existente, se sustituirán las luminarias por led eficientes para mejorar la iluminación y se añadirá un semáforo de control de velocidad para moderar el tráfico.La actuación también contempla eliminar las barreras arquitectónicas de las aceras, ensanchar las aceras e incorporar franjas táctiles para personas invidentes, contadores temporales y señales acústicas, garantizando así la accesibilidad para usuarios con movilidad reducida o discapacidad visual y dando cumplimiento al nuevo código de accesibilidad.

El ayuntamiento de Bellpuig refuerza así su compromiso con una movilidad más sostenible, adaptando las travesías urbanas a los estándares europeos y a las directrices del Servei Català de Trànsit. La iniciativa pretende reducir la siniestralidad en los accesos municipales con mayor intensidad circulatoria, al mismo tiempo que favorece una mejor convivencia.

Las empresas interesadas pueden presentar su oferta hasta el 13 de febrero. La previsión del consistorio es poder adjudicar las obras en las próximas semanas.