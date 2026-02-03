La colección del Museu de Lleida crece

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La colección de arte del Museu de Lleida creció el año pasado con el ingreso de hasta nueve piezas gracias a depósitos de la Generalitat, adquisiciones de la propia pinacoteca y un par de donaciones de particulares. Así lo informó ayer el Museu de Lleida en un comunicado, destacando, entre otras obras, dos tallas de madera románicas del siglo XII, originarias de La Vall de Boí. Se trata de uno de los dos depósitos efectuados por la Generalitat de obras adquiridas para la Col·leció Nacional d'Art de Catalunya. El primero fue un relieve gótico de piedra representando la escena del entierro de Sant Andreu, originario de Castelló de Farfanya. Esta pieza había formado parte de un retablo de piedra obra de Bartomeu de Robió, el escultor más destacado de la denominada Escola de Lleida del siglo XIV. De este mismo retablo, que se fragmentó en diversas partes entre los años 40 y 60 del siglo pasado, el Museu de Lleida ya contaba con otras piezas del mismo; además de la imagen titular de Sant Andreu que conserva el Museu Marès y otra escena existente en el Museu Nacional d'Art de Catalunya, entre otras que fueron apareciendo en manos privadas. La compra de la Generalitat es una muestra de cómo las instituciones catalanas velan por continuar con la política de recuperación del patrimonio del país que ha acabado dispersado. En el caso del depósito de las tallas románicas policromadas del siglo XII, se trata de una Mare de Déu, que originariamente formaba parte de un Calvario; y un Crist en Majestat, que seguramente presidió un frontal de altar.

Por otro lado, el Museu de Lleida compró en mayo la pintura de 1923 Vista de Canyeret, del pintor alemán Emanuel Fohn, “interesante como documento histórico sobre el antiguo barrio leridano”, prácticamente desaparecido entre los años 60 y 70 del siglo pasado. Además, en una subasta en noviembre, el museo también adquirió un dibujo original del libro Glories of Spain, de Charles W. Wood, con un grupo de mujeres en un día de mercado en la calle Major de Lleida a finales del XIX. Asimismo, se compraron dos grabados de Maria Josep Colom Sambola (Cervera, 1924 – Barcelona, 2017), que engrosaron la representación de mujeres artistas de Lleida en el museo.

Finalmente, cabe destacar las donaciones de un torso femenino esculpido en piedra, vinculado a la Escola de Lleida del XIV, y una Mare de Déu del Carme de devoción privada.