El aniversario en Lleida más psicodélico

El promotor cultural leridano Antoni Gorgues abandonó hace tres décadas su trabajo de contable para volcarse en su pasión musical y fundar el sello discográfico Guerssen Records con el objetivo de reeditar rarezas psicodélicas de aquella era dorada de la música, los años 60 y 70 del siglo pasado. El mes que viene celebrará el 30 aniversario de esta aventura lanzando una serie de ediciones especiales de vinilos y con una jornada, el 28 de marzo, con una exposición y una conferencia y la singular actuación de Los Negativos, la banda barcelonesa que destacó dentro de la escena Sixties Revival de los 80.

Cuando Gorgues fundó Guerssen en 1996, las primeras referencias del sello discográfico fueron de grupos de entonces que se movían dentro de la escena garage y neopsicodélica, por lo que en este aniversario se situará a caballo entre estos dos movimientos. Así, Guerssen presentará una colección de 15 singles en ediciones limitadas y numeradas de sonidos y grupos de garage, psicodelia, freakbeat y hard-rock, principalmente de los años 60 y 70, con algunas sorpresas de los 80 como dos singles con las primeras maquetas de Los Negativos, nunca editadas en vinilo hasta ahora.

Además, ayer anunció la reedición de tres álbums con un significado muy especial para la discográfica leridana. El primero, Piknik Caleidoscópico, de Los Negativos, “sin duda, uno de los mejores discos de pop psicodélico creado aquí, una banda que combinó pop, psicodelia, garage, beat y folk-rock de forma magistral, creando un particular universo lisérgico que sigue atrapando 40 años después de la primera edición en 1986”.

Asimismo publicará un disco de los madrileños Beat In, “uno de los tesoros ocultos de la escena mod a caballo entre los 80 y los 90”, y la reedición de Going our own ways (1998), de los austríacos The Jaybirds, “uno de los grupos más auténticos del sonido 60’s, mod y R&B”.

El aniversario se celebrará el 28 de marzo con una primera cita en el Morera (17.00 h), con exposición de la historia de Guerssen; proyección del documental Los Negativos: Graduados en Underground (Víctor Carrey, 2024); y una charla con Antoni Gorgues, Álex Carretero y Marc Argenter, de Guerssen, y el periodista Àlex Oró. La jornada culminará a las 22.00 h en el Cafè del Teatre con Los Negativos, con dos miembros originales de la banda, Carles Estrada y Robert Grima.