El sector del arte, harto del 21% de IVA

Las ventas de arte contemporáneo de las galerías están gravadas en España con un IVA del 21%, mientras que buena parte de los países europeos del entorno aplican un impuesto de entre el 5 y el 8%. Hace años que las protestas del sector para que el Gobierno baje este tipo hasta un IVA cultural reducido no llegan a puerto. Por ello, esta semana, a poco de la nueva edición de la Feria ARCO en Madrid, han puesto de nuevo el grito en el cielo y han cerrado puertas en señal de protesta. Una insólita huelga de galerías de arte hasta el domingo para reivindicar que la cultura no es un lujo. En Lleida también la secundan el Espai Cavallers (que atenderá puertas adentro solo con cita previa, espaicavallers.com) y la Adrià Codina Art Gallery (que abrirá solo el sábado y domingo al tener ya visitas concertadas).

Curiosamente, ayer se sumó a la polémica el ministro de Cultura, Ernest Urtasun (portavoz de Podemos), declarándose “gran defensor de la armonización fiscal a escala de la Unión Europea” y reconociento que “nuestro sector del arte contemporáneo trabaja en condiciones desfavorables”. Eso sí, recordó que la fiscalidad no es de su competencia: “Quien tiene que tomar acción es Hacienda”, en manos de la vicepresidenta María Jesús Montero (PSOE).

Directiva de la UE

Además, el 1 de enero de 2025 entró en vigor una directiva de la UE que da flexibilidad a cada Estado para que establezca tipos reducidos como el IVA cultural. Pero de momento, el gobierno español la ha ignorado.

Roser Xandri (Espai Cavallers) lamentó el “importante agravio comparativo” que supone este 21% de IVA frente a galerías, por ejemplo, de Francia (5,5%), Italia (5%), Alemania (7%), Portugal y Bélgica (6%) o Luxemburgo (8%). Ayer mismo tenía previsto viajar a una feria de arte este fin de semana en Bruselas. “Puedo encontrarme junto a galerías de otros países que llevamos al mismo artista, pero los compradores siempre elegirán las del IVA reducido”, comentó. “¡Y es que en Suecia te gravan la cerveza pero no la cultura!”, añadió con indignación.

Adrià Codina también puso el dedo en la llaga de esta paradoja: “Es ridículo que en este país los toros tengan un IVA del 10% y el arte, en cambio, sea un lujo de 21%”. E incluso aseguró que “a las propias instituciones que compran arte contemporáneo les sale más barato adquirirlo en galerías extranjeras”.

Jordi Mayoral, al frente de la galería Mayoral que inauguró en 1989 su padre, el leridano Manuel Mayoral, y ahora con sedes en Barcelona y París, reivindicó la rápida adaptación de este impuesto al nivel de Europa, porque “ahora todos sufrimos una discriminación que no favorece a nadie”.