Furor por la literatura en Lleida: David Uclés agota todas las reservas para su presentación en el Museu Morera

Publicado por S. Caufapé Creado: Actualizado:

lleida El escritor David Uclés (Úbeda, 1990) presentará su última obra, La ciudad de las luces muertas, el 3 de marzo (18.30) en el Museu Morera, en un acto organizado por la librería La Irreductible y que contará con la participación de Anna Sàez, directora de SEGRE, quien dialogará con el autor sobre los ejes principales de la obra, su proceso creativo y la lectura política y emocional que muchos críticos han visto en su narrativa.

La presentación ha despertado tanto interés que tuvo que trasladarse desde la propia librería al museo ante la certeza, asumida desde el primer momento, de que el espacio habitual quedaría desbordado. Las cerca de cien reservas confirmadas y la imposibilidad de ampliar el aforo dejarán fuera a algunos lectores, circunstancia que evidencia la magnitud del fenómeno Uclés en el panorama literario actual.

La ciudad de las luces muertas consolidó la trayectoria de David Uclés al obtener el Premio Nadal de este año. La novela, una reflexión alegórica sobre la fragilidad de la memoria colectiva y el poder transformador de la palabra, fue recibida con entusiasmo tanto por el público como por buena parte de la crítica.

Algunos especialistas la han situado como una de las propuestas más significativas de la nueva literatura española, destacando su ambición conceptual y su capacidad para conectar con un lector transversal.

Sin embargo, la irrupción mediática del autor jienense no ha estado exenta de polémicas. Una de las más recientes fue su decisión de cancelar su participación en unas jornadas sobre la Guerra Civil en Sevilla, coordinadas por Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra: 1936: La guerra que todos perdimos. "Me bajé del acto porque haberme quedado habría significado ir en contra de lo que defendí durante 15 años de aprendizaje de La península de las casas vacías", señaló.

Asimismo, afirmó que hubiera sido defender una idea con la que no comulga y con unos invitados cuya compañía le es “totalmente ingrata”, como José María Aznar e Iván Espinosa de los Monteros. Su gesto abrió un intenso debate sobre la relación entre cultura y política, la presencia de figuras públicas en actos literarios y los límites del compromiso ideológico del escritor.

“Mi abuelo se reía de su sombra. Fue un hombre libre. Y eso aspiro a ser yo: antes que escritor, antes que acordeonista, antes que personaje…, quiero ser libre. Libre de ir o no adonde considere, de conversar con quien desee, de llevar o no sombrero, de vestirme con camisas napoleónicas o jerséis escandinavos, de hablar catalán o euskera o esperanto, de cantar si me apetece o dibujar o hacer el pino puente”, publicó hace una semana en sus redes sociales.

POLéMICA RECIENTE Canceló su presencia en unas jornadas sobre la Guerra Civil en Sevilla en desacuerdo con su título

El autor también ha sido objeto de discusión por la beca Montserrat Roig, que recibió en 2022 y que está destinada a fomentar la creación vinculada al ecosistema cultural catalán.

Parte de su obra posterior surgió en el marco de aquella ayuda, pero algunos sectores han criticado que Uclés desarrollara el proyecto en lengua castellana, considerando que la beca llevaba implícita una orientación hacia la producción literaria en catalán o vinculada más explícitamente al territorio.

Más allá de las controversias, el escritor ha construido una trayectoria sólida desde La península de las casas vacías, la novela publicada en 2024 que lo dio a conocer y que se convirtió en un fenómeno de ventas, superando los 300.000 ejemplares.