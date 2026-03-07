SEGRE

Arranca la temporada de representaciones de la Passió de Cervera con mejoras para potenciar la escena de la Resurrección

El equipo técnico también refuerza la iluminación para dar más espectacularidad a los momentos clave de la obra

Una escena de la Pasión de Cervera.

Una escena de la Pasión de Cervera.Alba Mor / ACN

La capital de la Segarra ha inaugurado la temporada de representaciones de la Passió de Cervera con mejoras en los ámbitos técnico y artístico. Por una parte, se ha potenciado la escena de la Resurrección y se ha reforzado la iluminación para dar más espectacularidad a las escenas clave de la obra. Asimismo, también se ha hecho inciso en la tarea actoral "para trabajar la intensidad y los sentimientos", según la codirectora de la Passió de Cervera, Mariona Dalmases, quien también ha indicado que "se ha duplicado la cantidad de niños y niñas" a la escena donde ellos son los protagonistas, después del llamamiento para que se incorporen a la representación menores de 10 años. La obra se volverá a representar los días 14, 21 y 28 de marzo y el 3 y 11 de abril.

