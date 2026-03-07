Arranca la temporada de representaciones de la Passió de Cervera con mejoras para potenciar la escena de la Resurrección

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La capital de la Segarra ha inaugurado la temporada de representaciones de la Passió de Cervera con mejoras en los ámbitos técnico y artístico. Por una parte, se ha potenciado la escena de la Resurrección y se ha reforzado la iluminación para dar más espectacularidad a las escenas clave de la obra. Asimismo, también se ha hecho inciso en la tarea actoral "para trabajar la intensidad y los sentimientos", según la codirectora de la Passió de Cervera, Mariona Dalmases, quien también ha indicado que "se ha duplicado la cantidad de niños y niñas" a la escena donde ellos son los protagonistas, después del llamamiento para que se incorporen a la representación menores de 10 años. La obra se volverá a representar los días 14, 21 y 28 de marzo y el 3 y 11 de abril.