Un diseñador de Mollerussa, en la alfombra roja de los Goya

Quién le iba a decir a Josep Rosell Santaulària (Mollerussa, 1997) que uno de sus diseños terminaría en la alfombra roja de los Goya 2026, celebrados en Barcelona hace una semana. Pero no solamente eso, sino que actrices como Rossy de Palma o Susan Sarandon acabarían marchándose de la gala con una de sus tarjetas en el bolso.

Fue la intérprete Jade Oukid quien apareció en los premios Goya vestida de pies a cabeza con piezas de JRS, la marca personal con la que se presenta este diseñador leridano. Tanto la capa como el vestido y el bolso que lució Oukit durante la gala forman parte de la colección Kimyou, una propuesta conceptual que Rosell desarrolló como proyecto final de carrera. “Esta colección fue mi trabajo de final de grado en la universidad y a mis profesores les pareció demasiado arriesgada”, explica el diseñador. Aquella apuesta personal, que en su momento generó dudas dentro del ámbito académico, ha acabado encontrando su lugar en el escaparate más visible del cine español.

Jade Oukid, una de las actrices principales del film Sirat, dirigido por Oliver Laxe —película que representará este año a España en los Oscars y que acumula numerosas nominaciones y reconocimientos—, fue quien escogió finalmente a Rosell para diseñar el estilismo con el que acudiría a la gala. “Contacté con ella por Instagram y, en un principio, me dijo que no asistiría al evento. Más tarde cambió de opinión y me comentó que yo estaba entre los diseñadores que estaba valorando”, recuerda. Finalmente, fue el elegido, y el resto surgió con naturalidad. “En la prueba de vestuario que hicimos antes de la gala, las piezas le encajaban perfectamente. Apenas tuvimos que retocar nada; parecía que el diseño estuviera hecho expresamente para ella”, comenta el de Mollerussa.

La conexión entre la actriz y el diseñador no fue casual. Rosell explica que Kimyou nace de una investigación personal sobre la reencarnación y las distintas maneras de entender la muerte en las culturas de Oriente y Occidente. La colección combina dramaturgia, simbolismo y una estética oscura y estructural que trasciende la moda convencional para convertirse en un relato visual. “La película Sirat habla precisamente de una transición hacia la muerte, así que sentí que mi colección encajaba y dialogaba con esa idea”, afirma. Rosell señala que el recorrido que le ha llevado a este momento no ha sido un camino de rosas. “He remado mucho y fracasado infinitas veces, pero nunca me he rendido”, afirma. Vestir a una actriz en los premios Goya supone un paso importante dentro de una trayectoria que ha ido construyendo desde muy joven. “Hacerse un nombre en el mundo de la moda no es nada fácil. Siempre sientes que nadas entre tiburones, pero cuando miras atrás entiendes que cada esfuerzo ha tenido sentido”, destaca el artista. A veces las ideas que parecen demasiado arriesgadas solo necesitan encontrar el escenario adecuado para revelarse. Y, esta vez, ese escenario ha sido una alfombra roja.