El románico, desde lo alto: Reabren al público cuatro campanarios de La Vall de Boí después de 3 años cerrados

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El Centre del Romànic de La Vall de Boí anunció ayer la reapertura al público desde hoy sábado de los cuatro campanarios de las emblemáticas iglesias de Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia de Erill la Vall, Sant Feliu de Barruera y la Nativitat de Durro. La posibilidad de subir a lo alto de estas cuatro torres se sumará así al atractivo de la visita a los templos de este conjunto románico declarado Patrimonio Mundial de la Unesco hace poco más de 25 años. Desde el Centre del Romànic informaron que estos campanarios llevaban cerrados al público unos tres años “por cuestiones operativas internas y de organización del trabajo” de las personas encargadas de atender a los visitantes en cada iglesia. En cambio, seguirán cerrados los de Sant Climent y Santa Maria de Taüll (ver desglose).

Para celebrar este reestreno, mañana domingo se pondrá en marcha la Ruta dels Campanars, un nuevo itinerario guiado a estas “cuatro esbeltas torres, auténticos símbolos de nuestro románico y una de las imágenes más emblemáticas de La Vall de Boí”.

El punto de encuentro será Santa Eulàlia de Erill la Vall a las 11.00 h, para recorrer posteriormente los templos de Boí, Barruera y Durro en unas dos horas aproximadamente. Con esta ruta (con inauguración de carácter gratuito), el Centre del Romànic quiere dar a conocer todos los detalles ocultos y posiblemente poco conocidos de estos campanarios: ¿cómo se construyeron?, ¿qué elementos decorativos podemos encontrar en ellos?, ¿por qué no todos son iguales?, ¿qué funciones tenían y tienen las campanas?... Tras la presentación de mañana, esta ruta pasará a formar parte del catálogo de itinerarios guiados, como la Ruta Romànic i Falles o la Ruta del (re)descobriment, disponibles bajo demanda.

El acceso al de Sant Climent de Taüll, frenado por el ‘mapping’

Los campanarios de Sant Climent y Santa Maria de Taüll seguirán cerrados. Desde el Centre del Romànic señalaron que el paso de gente por el acceso a las escaleras que se enfilan por el interior de la torre de Sant Climent interferiría con la espectacular proyección del mapping en el presbiterio del templo. Por ello, comentaron que permitir esta circulación de visitantes generaría también problemas de organización. Y en Santa Maria, abierta al culto, el impedimento es que el acceso al campanario no es directo y se lleva a cabo con una escalera portátil.