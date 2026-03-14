El Govern decreta servicios mínimos ante la huelga educativa en Catalunya la próxima semana

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación con motivo de la huelga de docentes en Catalunya, en la Vía Augusta de Barcelona

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El Govern ha decretado servicios mínimos en educación ante la huelga de docentes prevista la próxima semana en Catalunya, fijando que deberá haber un docente por cada 3 unidades o aulas en la enseñanza infantil, primaria y secundaria, mientras que para educación especial de 3 a 16 años se debe cubrir el 50% de la plantilla de los centros y un 33% en las guarderías.

La huelga se ha organizado territorialmente entre el lunes y el jueves y afectará a toda Catalunya el viernes 20 de marzo, según información del Departamento de Educación de la Generalitat consultada por Europa Press este sábado.

Así, la huelga afectará el lunes 16 al Baix Llobregat, Barcelonès (Barcelona) y Barcelona; el martes 17 al Penedès, Tarragona y Terres de l'Ebre (Tarragona); el miércoles 18 a la Catalunya Central, Alt Pirineu, Aran (Lleida) y Lleida y el día 19 a Girona, el Maresme, Vallès Oriental y Vallès Occidental (Barcelona).

La huelga afecta a todo el personal funcionario laboral docente y el personal laboral en los centros educativos públicos y concertados y el personal que presta servicios en las escuelas dentro del ámbito territorial de Catalunya.

CONSULTA

Para el complejo educativo de Tarragona se ha fijado un servicio mínimo del 50% del personal de comedor y cocina, una persona de mantenimiento por turno y mantenimiento habitual en enfermería, vigilancia y turno de noche de los tutores y, en lo que respecta al resto de servicios, se decreta un 50% del personal de monitores de comedor, cocina, acogida, extraescolares y atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

Los sindicatos educativos Ustec·Stes, Professors de Secundària (Aspepc·Sps), CGT y La Intersindical anunciaron este viernes que mantenían la convocatoria de huelga educativa tras rechazar los docentes en una consulta el acuerdo firmado entre el Govern y los sindicatos CC.OO y UGT, minoritarios en el sector educativo.