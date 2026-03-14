Nace 'El Cor de l'Oest' para impulsar el turismo en siete municipios de Ponent situados en torno al Castell del Remei

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Siete municipios de las comarcas de la Noguera, el Urgell y el Pla d'Urgell han impulsado 'El Cor de l'Oest', un proyecto para fomentar el turismo en la zona y poner en valor el territorio de Ponent. Con el Castell del Remei como centro simbólico, la iniciativa agrupa diferentes atractivos de las localidades de Penelles, como el Gargar Festival de Murals i d'Art Rural; de Castellserà, con la Serra de Bellmunt-Almenara y la Casa dels Àngels del Mag Lari; o de Bellmunt d'Urgell con el mirador de la iglesia de Sant Josep, entre otros. El proyecto nace con la voluntad de cooperación entre municipios que comparten paisaje e historia con el fin de afrontar retos como la despoblación y la generación de oportunidades.

Concretamente, los municipios que forman la nueva marca turística son Bellcaire d'Urgell, Bellmunt d'Urgell, Castellserà, la Fuliola, Ivars d'Urgell, Linyola y Penelles. El proyecto parte de la constatación de que el territorio dispone de un gran número de atractivos entorno el paisaje, el patrimonio, la cultura o la gastronomía y que a menudo se explican de manera dispersa. Por eso, la voluntad de la iniciativa es proyectar estas localidades de manera conjunta como destinos turísticas sostenibles y de calidad. "Queremos vincular estos espacios de las tierras de Lleida bajo una marca propia para que la gente que oiga hablar los pueda identificar", ha explicado el alcalde de Penelles, Eloi Bergós.

'El Cor de l'Oest' apuesta por un modelo de turismo sostenible, de proximidad y de calidad pensado para que los visitantes vivan varias experiencias en un mismo fin de semana con propuestas de turismo familiar, tranquilo y accesible, pero también atractivo para perfiles vinculados a la naturaleza, la cultura, la fotografía o la ornitología. Entre las propuestas turísticas que se ofrecen está el arte mural de Penelles, el mirador de Bellmunt d'Urgell, la Villa Cerrada de la Fuliola, el Estanc d'Ivars y Vila-sana, el patrimonio vinculado al Canal de Urgell o el legado monumental y espiritual de Linyola.

En este contexto, el Castillo del Remedio funciona como elemento vertebrador y un punto de conexión de estas localidades. De hecho, el alcalde Castellserà, Marcel Pujol, ha destacado que "el Castell del Remei ha sido parroquia de algunos de los municipios que participan en la iniciativa y un punto de encuentro de fiestas mayores y grupos de sardanas". La iniciativa está financiada por el Ministerio para la Transició Ecològica y el Reto Demográfico.