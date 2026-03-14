Santiago Auserón, en Lleida con su nuevo proyecto

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Tras la buena dosis inaugural del festival Músiques Disperses MUD, con reivindicación a ritmo de rap, que ofrecieron la noche del jueves los británicos Asian Dub Foundation en el Cafè del Teatre, el Auditori Enric Granados de Lleida vivió ayer un lleno de lujo para disfrutar de la actuación de toda una figura histórica estatal como Santiago Auserón. El cantante y exlíder de la popular banda Radio Futura, presentó en la segunda jornada del MUD su nuevo proyecto musical, La Academia Nocturna, en el que reelabora en directo algunas de las mejores canciones de su trayectoria (también como Juan Perro) y estrena otras, acompañado por un grupo de músicos de altura que saben crear atmósferas de gran riqueza sonora y conectar con el público. El rhythm & blues, el jazz, el rock y el soul se fundieron en La Academia Nocturna con los sones caribeños y con la tradición lírica española más brillante. Anoche también estaba previsto en el Cafè del Teatre el músico y dj alemán Shantel. El festival seguirá hoy en el Cafè del Teatre con sesión vermut con Pau Castellví (12.00) y Ponent Roots (13.00) y, de noche, Terrae y L'Arannà (22.00).