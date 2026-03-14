'Sirat' de Oliver Laxe encara la 98ª edición de los Oscar con dos nominaciones

El director de cine Óliver Laxe posa en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España).

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La película 'Sirat', dirigida por Oliver Laxe, encara la gala de la 98ª edición de los Premios Oscar con nominaciones en las categorías de Mejor Película Internacional y Mejor Sonido.

La cita que anualmente convoca la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood tiene lugar este domingo 15 de marzo en su sede habitual, el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Aunque el largometraje de Laxe pasó el primer corte o 'shortlist' de los Oscar en cinco categorías -Mejor Película Internacional, Mejor Sonido, Mejor Música Original, Mejor Reparto y Mejor Fotografía-, finalmente solo optará a premio en las dos primeras.

Así, en Mejor Película Internacional, se enfrenta a la iraní 'Un simple accidente' de Jafar Panahi, la noruega 'Valor sentimental' de Joachim Trier, la tunecina 'La voz de Hind' de Kaouther Ben Hania y 'El agente secreto', cinta brasileña dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura.

Después, en Mejor Sonido, el trabajo de Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas compite con 'F1', 'Frankenstein', 'Una batalla tras otra' y 'Los pecadores'. Es más, 'Sirat' ha conseguido que sus tres sonidistas sean el primer equipo enteramente femenino de la historia nominadas al Oscar en Mejor Sonido.