El flamenco se cuela en la clausura del JazzConcabella

La sala de conciertos del castillo de Concabella se llenó con la actuación del trío. - JORDI BONILLA

Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

El festival de jazz de Concabella cerró ayer su novena edición con un trío formado por el pianista Chano Domínguez, el bajista Carles Benavent y el batería Tino Di Geraldo. Los tres músicos ofrecieron un repertorio diseñado para la ocasión que mezclaba jazz y flamenco y que sedujo al público local, habituado a propuestas de corte más clásico. Domínguez se estrenó en el escenario segarrense, mientras que Benavent y Di Geraldo repetían en el ciclo.

El programador y presidente de los Amics del Castell de Concabella, Enric Ribalta, los definió como “artistas de una gran calidad y con un recorrido internacional que hemos podido reunir después de muchos años sin tocar los tres juntos”.

Ribalta también se mostró “muy agradecido por la respuesta del público, que siempre llena y participa de los conciertos” y con la mirada ya puesta en la décima edición. Durante esta edición del ciclo de jazz también han pasado por el castillo de Concabella el Alba Pujals Quintet y el Yambar, Rossy & Torres Trio.

La programación cultural en el espacio cultural de Els Plans de Sió seguirá el 11 de abril con un concierto de rumba catalana con Pep Lladó & La Two Rivers Band y el 25 de abril con un recital poético a cargo de Josep Pedrals con textos de autores locales.