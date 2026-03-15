La Passió de Cervera vive una función de récord con más de 800 asistentes

Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

Más de 800 personas llenaron ayer por la tarde el Gran Teatre de la Passió de Cervera para disfrutar de la segunda representación de la Passió. Se trata de una de las mejores cifras de asistencia del espectáculo de los últimos años, con público de toda Catalunya y varios autocares llenos.

Este incremento responde a la buena acogida de los cambios introducidos en ediciones anteriores para acortar la duración de la obra, de tres horas con dos pausas de veinte minutos. El objetivo era dar más ritmo y llegar a nuevos públicos.

La principal novedad de este año está en la escenografía afectará a la escena de la Resurrección, que presenta más efectos de luz y humo para envolver la ascensión de Cristo. También hay caras nuevas en el elenco en los papeles de Marta y Sant Joan. En total, participan más de 200 personas en cada función entre intérpretes, figurantes y personal técnico.

La temporada de la Passió se inició el pasado 7 de marzo y todavía ofrecerá cuatro representaciones más los días 21 y 28 de marzo y 3 y 11 de abril. Las entradas se pueden comprar en la web del teatro y en taquilla con precios de 23 euros para el público general y 19 para mayores de 65 años, titulares del Carnet Jove, familias numerosas y personas con discapacidad. Además, se puede completar la estancia en la Segarra con packs turísticos, una oferta que por la que cada vez apuestan más grupos.

Con más de cinco siglos de tradición documentada, la Passió de Cervera es considerada la representación teatral más antigua de Europa. Sus inicios se sitúan en el año 1477 y ha sido reconocida como Tesoro del Patrimonio Cultural e Inmaterial de Catalunya.