Las Lletres Catalanes, por todo lo alto

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La Nit de les Lletres Catalanes tomó anoche el relevo de la Nit de Santa Llúcia en su 75 aniversario, y se estrenó como gala literaria en la sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), impulsada por Òmnium y el Institut d'Estudis Catalans (IEC). La velada, conducida por el cineasta Lluís Danés, entregó una docena de galardones, como el reputado premio Sant Jordi de novela, que llegó a su 66ª edición y fue para la obra inédita Prometeu de mil maneres del poeta mallorquín Carles Rebassa.

El 28 galardón Mercè Rodoreda de cuentos y narraciones, fue para Marc Artigau, escritor barcelonés con raíces en Arbeca por parte de madre –incluso autor de Jo era el món, una novela inspirada allí–, gracias a Aquest serà el nostre pou. El 67 reconocimiento Carles Riba de poesía fue para Com les fulles, de Jaume Coll, y se estrenaron el Premi Àngel Guimerà y el premio Lo Somni para autores noveles, que recalaron en Josep R. Cerdà (La segona línia) y Cristina Genebat (Sorra), respectivamente.

Entretanto, el 63 galardón Josep M. Folch i Torres de novelas para jóvenes fue para Animals que cauen del cel, de Víctor Borràs i Gasch, y el 52 Premi Joaquim Ruyra de literatura juvenil, para Una veritat, de Alejandro Palomas.

Como ya se había hecho público en los días previos a la gala, el premio de Comunicació Muriel Casals fue entregado ‘ex aequo’ a Clàudia Rius (por La Contracoberta), y Marina Porras y Juliana Canet (por Club Tàndem), por sus pódcasts de divulgación literaria. Por su parte, el historiador y catedrático norteamericano Paul Freedman recibió el 39 premio Internacional Joan B. Cendrós por su “dilatada trayectoria dedicada al estudio del pasado medieval de Catalunya y su proyección internacional”.

En cuanto a los reconocimientos que debutaron ayer, al cierre de esta edición todavía estaban pendientes de fallar el premio Òmnium a la mejor novela publicada en 2025, el Montserrat Franquesa de traducción –otorgado por la sección catalana del PEN, asociación internacional de escritores–, y el Premi Vinyeta Ficomic.

Durante la celebración de la gala, Danés recordó la historia de la literatura catalana y del certamen, cuya primera edición se celebró en 1951 en la clandestinidad. No fue hasta 2008, que la velada cambió de formato y pasó de ser unos premios literarios entregados en una cena a un espectáculo creado para ser televisado.