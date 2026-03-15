GALA
Las Lletres Catalanes, por todo lo alto
La renovada Nit de Santa Llúcia regresa al MNAC en su 75ª gala. El Sant Jordi de novela, para el mallorquín Carles Rebassa y el Mercè Rodoreda, para Marc Artigau, con raíces en Arbeca
La Nit de les Lletres Catalanes tomó anoche el relevo de la Nit de Santa Llúcia en su 75 aniversario, y se estrenó como gala literaria en la sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), impulsada por Òmnium y el Institut d'Estudis Catalans (IEC). La velada, conducida por el cineasta Lluís Danés, entregó una docena de galardones, como el reputado premio Sant Jordi de novela, que llegó a su 66ª edición y fue para la obra inédita Prometeu de mil maneres del poeta mallorquín Carles Rebassa.
El 28 galardón Mercè Rodoreda de cuentos y narraciones, fue para Marc Artigau, escritor barcelonés con raíces en Arbeca por parte de madre –incluso autor de Jo era el món, una novela inspirada allí–, gracias a Aquest serà el nostre pou. El 67 reconocimiento Carles Riba de poesía fue para Com les fulles, de Jaume Coll, y se estrenaron el Premi Àngel Guimerà y el premio Lo Somni para autores noveles, que recalaron en Josep R. Cerdà (La segona línia) y Cristina Genebat (Sorra), respectivamente.
Entretanto, el 63 galardón Josep M. Folch i Torres de novelas para jóvenes fue para Animals que cauen del cel, de Víctor Borràs i Gasch, y el 52 Premi Joaquim Ruyra de literatura juvenil, para Una veritat, de Alejandro Palomas.
Como ya se había hecho público en los días previos a la gala, el premio de Comunicació Muriel Casals fue entregado ‘ex aequo’ a Clàudia Rius (por La Contracoberta), y Marina Porras y Juliana Canet (por Club Tàndem), por sus pódcasts de divulgación literaria. Por su parte, el historiador y catedrático norteamericano Paul Freedman recibió el 39 premio Internacional Joan B. Cendrós por su “dilatada trayectoria dedicada al estudio del pasado medieval de Catalunya y su proyección internacional”.
En cuanto a los reconocimientos que debutaron ayer, al cierre de esta edición todavía estaban pendientes de fallar el premio Òmnium a la mejor novela publicada en 2025, el Montserrat Franquesa de traducción –otorgado por la sección catalana del PEN, asociación internacional de escritores–, y el Premi Vinyeta Ficomic.
Durante la celebración de la gala, Danés recordó la historia de la literatura catalana y del certamen, cuya primera edición se celebró en 1951 en la clandestinidad. No fue hasta 2008, que la velada cambió de formato y pasó de ser unos premios literarios entregados en una cena a un espectáculo creado para ser televisado.