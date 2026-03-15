Moros i Cristians celebran su tradicional Diada Festera

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La Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida celebró ayer en el Mercat del Pla su tradicional Diada Festera, una jornada pensada para compartir esta tradición con la ciudadanía. Durante la mañana, el público pudo participar en los diferentes talleres y exhibiciones relacionados con la fiesta, como danza, percusión, espadas y los tradicionales caps d’esquadra. Los más pequeños también tuvieron su espacio con actividades y talleres de dibujo. La jornada continuó con una calçotada popular y baile por la tarde, en un gran ambiente festivo que reunió a socios y visitantes. El momento más emotivo llegó con el acto institucional, en el que la entidad dio la bienvenida a 33 nuevos socios y reconoció a 17 miembros que celebran 25 años formando parte de la asociación. Con la Diada, la Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida continúa reforzando los lazos de la comunidad y acercando la tradición a las nuevas generaciones. El mes de marzo marca además el inicio de los preparativos de la fiesta, que este año se celebrará los días 16 y 17 de mayo. La Festa de Moros i Cristians de Lleida tiene antecedentes documentados desde 1150 y es una de las celebraciones más antiguas de este tipo en la península, vinculadas a la conquista de la ciudad por Ramon Berenguer IV.