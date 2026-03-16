'Valor sentimental' desbanca a 'Sirât' y se lleva el Oscar a la mejor película internacional

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La Academia de Hollywood ha entregado el Oscar a la mejor película internacional a 'Valor sentimental', de Joachim Trier, y ha dejado a 'Sirât', de Oliver Laxe, sin la estatuilla. La coproducción catalana volverá de Los Ángeles con las manos vacías, ya que tampoco ha recogido la estatuilla al mejor sonido. La película noruega desbancó a 'Sirât' en los Bafta en la categoría de mejor película de habla no inglesa y superó a la cinta de Laxe en mejor película, guion, dirección y actor en los Premios del Cine Europeo. 'Sirât' también se enfrentaba a los Oscars en la categoría de mejor filme internacional a'El agente secreto', de Kleber Mendonça Filho, la otra gran favorita; 'Un simple accidente', de Jafar Panahi, y 'La voz de Hind', de Kaouther Ben Hania.

Sonido

'Sirât' tampoco se ha llevado el galardón al mejor sonido, que ha ganado 'F1', dirigida por Joseph Kosinski. Las técnicas de sonido de la película de Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas volverán a casa sin la estatuilla, pero como explicaron a la ACN, dos días antes de los Oscars, desde Los Ángeles, era ya un “hito” haber conseguido el nombramiento. En esta categoría también se enfrentaban a 'Frankenstein', dirigida por Guillermo del Toro, 'Una batalla tras otra' dirigida por Paul Thomas Anderson, y 'Los pecadores', de Ryan Coogler.

'Una batalla tras otras ', la gran triunfadora

En una gala presentada por el comediante y presentador de televisión norteamericana Conan O'Brien, 'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson, ha sido la gran triunfadora de esta noche con seis galardones. La cinta, protagonizada por Leonardo diCaprio, se ha llevado los premios a mejor director, mejor guion adaptado y mejor película, entre otros.

El mejor actor ha sido para Michael B. Jordan por su papel en 'Los pecadores', cinta que se ha llevado un total de cuatro estatuillas, entre las cuales, la de mejor guion adaptado. La mejor actriz ha sido para Jessie Buckley por su interpretación en 'Hamnet'.

El Dolby Theater de Los Angeles ha vuelto a acoger los Oscars, que han celebrado la 98.ª edición, con fuertes medidas de seguridad. De hecho, todo el perímetro en torno al recinto ha sido cortado al tráfico con zonas bloqueadas y vigiladas por agentes de la seguridad.

El actor Javier Bardem ha sido el encargado de anunciar el premiado en la categoría de mejor filme internacional. Sus primeras palabras han sido en inglés reivindicando el no en la guerra y una Palestina libre.