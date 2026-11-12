Electrónica con instrumentos acústicos

El músico y compositor francés Jean Michel Jarre saltó a la fama internacional ahora hace justo cincuenta años tras la publicación en 1976 del álbum de música electrónica Oxygène, que desde entonces ha vendido más de 18 millones de copias en todo el mundo. Jarre, que sigue en plena forma a sus 78 años, es un maestro de los ritmos a base de teclados, sintetizadores, instrumentos eléctricos e incluso láseres en sus famosos conciertos multitudinarios. ¿Pero cómo sonaría su música ambient con instrumentos acústicos? Tres músicos leridanos se han propuesto descubrirlo y acaban de crear el proyecto Jarre Classics ‘armados’ con piano, violín y violonchelo. Como tarjeta de presentación, ya puede disfrutarse en Youtube e Instagram del primer videoclip promocional del nuevo trío, grabado este pasado verano en el Teatre Municipal de Balaguer. Josep M. Porté (piano), Francisco Javier Reyes (violín) y Montserrat Sanahuja (violonchelo) han trasladado algunas de las composiciones más emblemáticas de Jarre al lenguaje de los instrumentos clásicos, en un diálogo entre la música electrónica y la interpretación acústica, conservando la esencia de las piezas originales pero aportando una nueva dimensión expresiva.

Así, este primer videoclip incluye fragmentos de obras tan reconocidas del artista francés como Oxygène 4, Magnetic Fields y Rendez-vous 4. La iniciativa coincide con el 50 aniversario del lanzamiento de Oxygène, que desde entonces se convirtió en un álbum de referencia de la música electrónica. El trío leridano tiene previsto iniciar en 2027 una gira de conciertos de presentación de este nuevo proyecto por teatros, auditorios y festivales. Los tres músicos cuentan con una amplia trayectoria profesional, tanto en el terreno de la interpretación como en el ámbito pedagógico. El pianista y compositor Josep M. Porté, de Balaguer, ha formado parte de la banda Pastorets Rock, con la que grabó cuatro discos; forma parte del dúo 2 Pianos junto al leridano Antoni Tolmos; y es vocalista y teclista del grupo Sirius.

La violonchelista Montserrat Sanahuja, de Anglesola, actualmente profesora de música de Primaria e integrante del grupo Círculo de Borneo, forma parte de la Orquestra Filharmònica del Conservatori de Lleida. También fue integrante de formaciones como la orquesta sinfónica del Conservatori de Lleida o la Jove Orquestra Simfònica de Baix Llobregat.

Finalmente, el violinista cordobés afincado en Tàrrega Francisco Javier Reyes ha desarrollado una amplia labor pedagógica y concertística en España, Francia, Portugal e incluso Mozambique. Actualmente, es profesor de este instrumento y de orquesta en las escuelas municipales de música de Tàrrega e Ivars d’Urgell.