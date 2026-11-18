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Una veintena de técnicos del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), de expertos en restauración designados por el gobierno de Aragón y de la empresa especializada SIT procedieron durante toda la mañana de ayer al desmontaje de las pinturas profanas del monasterio de Sijena, que desde 1995 se exhibían en la sala 17 de arte medieval de la pinacoteca barcelonesa. Este friso ornamental, que estaba en depósito, llegó a Barcelona en 1960 tras su arrancamiento en el edificio oscense –entonces en la diócesis de Lleida– para que no se perdiera.

Eso sí, para el director general de Cultura del gobierno aragonés, Pedro Olloqui, que viajó a Barcelona para seguir al detalle la operación –a puerta cerrada–, este trabajo fue como “una prueba piloto” para el “futuro” traslado de las pinturas de la Sala Capitular. El presidente del MNAC, Joan Oliveras, y el director del museo, Pepe Serra, recibieron al político aragonés aunque no le ‘concedieron’ la foto del encuentro. En un comunicado, el MNAC reiteró que estas pinturas presentan “unas características de conservación sustancialmente diferentes de las de la Sala Capitular”, que la mayoría de expertos internacionales en restauración considera que no pueden tocarse del museo sin peligro de daños irreparables dada la fragilidad de los fragmentos pictóricos conservados. El museo recordó que las profanas “no sufrieron daños por el fuego” del incendio que arrasó el monasterio al principio de la Guerra Civil; “su estado de conservación no requiere tratamientos previos complejos de consolidación y se encuentran montadas sobre soportes independientes, planos y rígidos, de manera que, para su desinstalación, no son necesarias operaciones de división, corte o aserrado”.

Cabe recordar que hace apenas unos días, Serra aseguró sobre las pinturas de la Sala Capitular que el MNAC “no tiene capacidad, ni recomienda” su traslado, a tenor de todos los informes que posee, entre ellos el del ICROM, el instituto de referencia en el mundo, e insistió en que retirarlas “genera un riesgo de destrucción tan alto que desaconseja la operación”. Olloqui, en cambio, afirmó ayer que el traslado es “viable”, tras una sentencia judicial que dejó “cerrado” el caso. “Entiendo el duelo por la pérdida, pero no entiendo la construcción de un conflicto por el cumplimiento de la sentencia”, añadió el mandatario aragonés.