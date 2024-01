Laporta arropa al equipo y acepta el adiós de Xavi

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Joan Laporta acudió ayer a la Ciutat Esportiva para transmitir su apoyo a la plantilla, al día siguiente de que Xavi, tras la debacle ante el Villarreal (3-5), anunciara que se irá el 30 de junio. Xavi explicó su decisión a los jugadores, en una emotiva charla en la que no faltaron lágrimas por parte de algunos futbolistas y Sergi Roberto, en calidad de capitán, arengó a sus compañeros para darlo todo en lo que queda de temporada. Laporta también quiso dar un mensaje tranquilizador a los socios.

El presidente aseguró que acepta la decisión del entrenador. “Xavi me comunicó que a final de temporada se marcharía. Quería acabar la temporada, y es una fórmula que la acepto porque es Xavi el que me la propone, que es una leyenda del barcelonismo. Es una persona honesta que actúa con toda dignidad y que ama al Barça. Su compromiso y de su staff es máximo hasta el final de temporada”, dijo en declaraciones facilitadas por el club.Reconoció que no esperaban encontrarse en esta situación a estas alturas. “Tenemos ganas de remontar esta situación, que no es agradable para nadie. Lo que requiere el momento es máxima unión. El club, en estos momentos, está bajo control institucionalmente, económicamente y socialmente; en el aspecto deportivo no están saliendo las cosas como habíamos planificado. Venimos de una temporada en la que ganamos LaLiga y la Supercopa de España y pensábamos que con una plantilla mejorada tendríamos unas mejores expectativas, pero no se está cumpliendo”. Añadió que “la Liga está difícil, pero todavía no está perdida”.

El Girona recuperó el liderato de la Liga tras derrotar con un gol de Portu al Celta, que se encontró con un gigantesco Gazzaniga en el primer tiempo y se desinfló en el segundo, lo que motivó que sus aficionados volvieran a pedir la salida de Rafa Benítez al finalizar el encuentro.

Antes de encarar un mes de febrero decisivo para sus aspiraciones ligueras, en el que se medirá de manera consecutiva a Real Sociedad, Real Madrid y Athletic, el equipo de Michel recuperó su mejor versión para demostrar que la derrota copera en Mallorca no fue más que un accidente.El Celta atacó mucho y disfrutó de numerosas ocasiones. La primera de ellas incluso antes del gol visitante, pero Gazzaniga mostró sus reflejos después del potente disparo de Mingueza. Portu adelantó al Girona al filo de la media hora, pero el Celta, pese a intentarlo, no pudo evitar la derrota.