Diez años formando talento

“Afronto esta nueva temporada con la ilusión de que han pasado los años y se han consolidado las ideas que tenía cuando creé esta competición, porque al principio no sabía cómo iba a salir”. Así valora el Gran Maestro Internacional de ajedrez Josep Oms el que es el décimo curso de la Liga ADEJO, que comenzará este viernes, y que fomenta la práctica de este deporte entre los escolares leridanos.

“Creé la Academia d’Escacs Josep Oms en 2014 y, como una forma de darnos a conocer, quise adaptar en Lleida una fórmula que había visto en Andorra”, explica Oms. satisfecho del éxito que ha tenido la Liga, que reúne cada curso a unos 20 centros escolares y que cuenta con centenares de jóvenes. “Queremos hacer una serie de actos para conmemorar el aniversario”, añade. La competición comenzará este viernes en la Escola Ciutat Jardí y durará 5 meses, hasta concluir el 5 de mayo en el colegio Maristes Montserrat. “Jugamos los viernes para no interferir con otras actividades deportivas que pueden hacer nuestros alumnos los fines de semana y para que los padres puedan disfrutarlos también con sus hijos”. La Liga ADEJO es exclusivamente escolar y una gran parte de sus jugadores no están federados, algo que queda en manos de su propia decisión.“La actividad, en la que tenemos unos mil escolares cada semana, está planteada como una extraescolar, aunque a veces también se hace en horario lectivo”, explica el creador de esta Liga. “El ajedrez ha cambiado, antes era más competitivo y ahora tiene una función más educativa . De hecho, lo que buscábamos al crear la Liga es que los escolares jueguen, que lo pasen bien, más allá de la competición”, valora.Josep Oms, de 50 años, defiende que la práctica del ajedrez ayuda a los niños y niñas en sus estudios. “Está demostrado que este deporte les ayuda a estudiar. Sus practicantes son más organizados y tienen una mayor capacidad de concentración y disciplina. También les hace ser más responsables y les aporta madurez y autonomía, ya que jugando son ellos quienes toman sus decisiones, la culpa no puede ser de otros”.Oms es un apasionado de la difusión del ajedrez y de trabajar con los más jóvenes. De hecho, desde hace unos 15 años es uno de los entrenadores de la Federación Española y lleva a jóvenes a Europeos y Mundiales. También enseña ajedrez en varias prisiones: Centre Penitenciari Ponent, Lledoners, Brians y Quatre Camins.