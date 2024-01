Xavi reprocha que “no se valora nuestro trabajo”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El FC Barcelona recibe hoy al Osasuna en el Estadi Olímpic Lluís Companys (19.00), en partido aplazado de la jornada 20 de la Liga, en plena marea provocada por el anuncio de Xavi Hernández de que dejará el club a final de temporada y con un Osasuna que busca la revancha de la semifinal de la Supercopa de España, competición que provocó este aplazamiento. El Barça está obligado a reaccionar y ganar para mantener sus opciones de luchar por el título.

En su primera comparecencia tras anunciar que se irá el 30 de junio, Xavi dijo que “la decisión la tenía tomada desde hace mucho tiempo. No se valora nuestro trabajo, hemos venido aquí en uno de los momentos más difíciles de la historia del club y la decisión pasa por aquí. No se valora suficientemente nuestro trabajo y por eso lo tenía decidido desde hace muchos meses. A principio de temporada sabía que era mi última como entrenador”, declaró.Añadió que el hecho de que no se valore el trabajo “genera un desgaste, y más estando en tu casa, donde piensas que hagas lo que hagas no se valorará lo suficiente. Esta es mi sensación. No es que no aguantase la presión, todo lo contrario, he aguantado todo. He llegado en uno de los momentos más difíciles de la historia del club. Tengo la sensación de que no se valorará nunca el trabajo que se está haciendo, así que prefiero no continuar”.Señaló que es “cruel y desagradable” entrenar al Barça. “Así lo siento. Te hacen sentir que no vales a diario, le ha pasado a todos los entrenadores. Hablando con Pep –Guardiola–, me lo dijo; con Ernesto –Valverde–, también; a Luis Enrique lo vi sufrir.. Tenemos que reflexionar, tenemos un problema en cuanto a la exigencia de este cargo. No se disfruta, no es calidad de vida, y parece que te juegas la vida. No pasa en ningún club, por eso digo que es cruel, no se disfruta”, confesó.“Necesitamos una reacción. Los futbolistas tienen que dar un paso adelante”, dijo del partido de hoy y que quiere que los cuatros meses que le quedan en el cargo “sean los mejores”.

Guardiola dice que la presión en el Barça es “mil veces mayor”

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, extécnico del Barcelona, aseguró ayer que “no se puede comparar la presión que tenemos en Inglaterra y en España, por mi experiencia. Allí es mil veces mayor y más dura que aquí. La presión que se siente en Barcelona no es comparable a la de ningún club. Por supuesto que entiendo perfectamente a Xavi”, afirmó en la previa del duelo de Premier League de hoy ante el Burnley.Descartó un posible regreso al Barça. “Tengo todo lo que un entrenador podría soñar. La directiva me apoya y, aunque hemos cambiado muchos jugadores en siete años, todos han sido increíbles. Hay buen ambiente. Tengo todo, me siento bien, aunque un día terminará, pero no pienso en eso ahora”, explicó.

Balde, operado ayer en Finlandia de su lesión

Alejandro Balde fue intervenido ayer en Turku (Finlandia), de la grave lesión en el tendón del isquiotibial del muslo derecho que se produjo en el partido de Copa ante el Athletic en San Mamés, informó el club. El periodo de baja estimado es de unos cuatro meses.

Joao Félix se lesiona y no podrá jugar hoy

El portugués Joao Félix sufrió un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo derecho en el entrenamiento de ayer, y es baja para el partido de hoy ante Osasuna. Se une a las bajas de Ter Stegen, Marcos Alonso, Iñigo Martínez, Alejandro Balde, Gavi, Sergi Roberto y Raphinha.

El Femení cierra la fase de grupos en Lisboa

El Barcelona Femení visita hoy (21.00) al Benfica portugués, rival ante el que cerrará la fase de grupos de la Liga de Campeones Femenina 2023-2024, en un partido con nada en juego ya que ambos equipos tienen ya su billete para la ronda de los cuartos de final. El entrenador, Jonatan Giráldez, se descartó como entrenador del primer equipo masculino: “Ya tomé una decisión –ir a Estados Unidos– y no me planteo otras hipótesis”, comentó.

El Atético se pone al día hoy ante el Rayo

El Atlético recibe hoy al Rayo Vallecano(21.00) en partido aplazado en su día, como el del Barça, por la disputa de la Supercopa en Arabia Saudí.