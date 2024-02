Gerard Encuentra: 'Me siento muy valorado'

Albert Aliaga, presidente del Força Lleida, explicó ayer que ha ofrecido la renovación por dos años más a Gerard Encuentra porque “el club da pasos para consolidar el proyecto y uno de ellos es la renovación de Gerard. Hemos puesto dos años porque la relación entre las dos partes aún tiene recorrido y hacerlo en enero da tiempo para planificar”. Aliaga, en una comparecencia junto al propio entrenador y Joaquín Prado, director deportivo, añadió que, aunque el ascenso a la ACB es un objetivo, “no hay ninguna presión en este sentido, aunque sí ambición”. Valoró que a Encuentra “le hace ilusión este proyecto, está en casa y con su club”. Señaló también que el contrato, ya firmado, tiene una cláusula que le permite dejar el club en caso de tener una oferta de un equipo de ACB.

Gerard Encuentra dijo estar “agradecido por la confianza y muy contento por todo lo que supone. Todos trabajamos en la misma dirección y sabemos hacia dónde queremos ir”. El técnico destacó que “estoy en mi casa, con mi gente y es un placer saludar a todos los aficionadosuando sales del pabellón después de un partido, porque prácticamente nos conocemos todos”. Explicó que también ha aceptado la propuesta porque “me siento muy valorado. Es un placer trabajar en estas circunstancias. Aquí se trabaja muy a gusto. Queremos crecer, ser cada día mejores y que la gente esté orgullosa de nosotros”.Admitió que sueña con ascender a la ACB con el Força Lleida. “Lo he soñado dormido y despierto. Llevamos dos años disputando el play off, hemos estado cerca y lo volveremos a intentar esta temporada, sabiendo que la Liga regular es una cosa y el play off es otra. Ojalá lo consigamos. También pienso en mi carrera y me siento preparado. Si no lo estuviera, sería el primero en decirlo”, añadió.

En su tercera temporada en el club, afirmó que el equipo tiene mucho recorrido por delante. “El proyecto que me han planteado va en la tendencia de ser mejores cada día. En la LEB Oro se nos empieza a tratar como a un club que tiene notoriedad. Yo soy un hombre de proyectos y este me gusta porque es ambicioso. Además, somos una familia, son muchas horas las que pasamos juntos y por todas estas cosas ha sido fácil llegar a un acuerdo”.

Por su parte, el director deportivo, Joaquín Prado, se mostró “muy satisfecho” por la ampliación de contrato de Gerard “a nivel deportivo y por la persona. Llevamos ya unos años y no tengo sensación de desgaste, ni a nivel personal ni profesional. A nivel de resultados la etapa de Gerard es altísimamente satisfactoria”. Destacó también que “la gestión del grupo que hace es muy buena, también el ambiente y hay sintonía entre todos. Tiene ambición, pero también humildad”.Aliaga añadió que el club ha triplicado su presupuesto en tres años, pasando de 500.000 a 1.500.000 de euros, admitió el sueño de ir a la ACB, algo que “no podemos hacer solos. Este viernes espero ver a 4.500 personas en el Barris Nord”.

Atlas Energía patrocina al equipo Força Lleida Aspros

Plantilla del Força Lleida Aspros, amb Albert Aliaga i Néstor Gutiérrez al centre. - JAVI ENJUANES

El equipo Força Lleida Aspros, que cumple su novena temporada, contará con el patrocinio de la firma leridana Atlas Energía. El club presentó ayer esta colaboración en un acto presidido por Albert Aliaga y al que asistió el director general de Atlas Energía. Néstor Gutiérrez. El equipo participa en la Lliga Interclubs ACELL y acaba de proclamarse campeón de Lleida.