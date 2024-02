El Vila-sana busca hoy ante el Sant Cugat una nueva victoria en la Liga

El Vila-sana recibe hoy al Sant Cugat (13.00) con el objetivo de sumar una nueva victoria en la OK Liga Femenina, que le permita asegurar la tercera posición y como mínimo mantener la distancia con respecto a los dos primeros, el Palau de Plegamans y el Gijón.

El técnico, Lluís Rodero, recela del rival a pesar de que ocupa la zona baja de la clasificación. “Le damos mucha importancia a este partido porque aunque el Sant Cugat no está en una buena posición en la tabla, ya vemos que todos están extramotivados ante nosotros”, explicó.Rodero, que tiene una jornada más la baja de Laura Barcons, incide por ello en que “tenemos que salir muy concentradas , con una buena defensa y sobre todo tenemos que mejorar la efectividad”, valoró.“Jugamos bien pero no entra la bola. Es verdad que se crean ocasiones y tenemos llegada pero tenemos que mejorar en este aspecto”, añadió. El equipo, que tras la derrota en Fraga el 16 de diciembre ha sumado 10 de los 12 puntos que ha disputado –empató 4-4 en Cerdanyola–, está a 6 del líder, Palau de Plegamans y a 3 del segundo clasificado, el Gijón.Por otra parte, dos jugadoras del equipo, Victòria Porta y Anna Salvat, fueron premiadas ayer en la IX Gala del Patinaje Español por el reciente título de Campeonas de Europa con la selección española.En cuanto al Grupo Sur de la OK Liga Plata masculina, el Alpicat, líder sólido e invicto, visita la pista del CP Congrès, en el barrio barcelonés de Sant Andreu (17.30). El equipo de Jordi Expósito no ha perdido ningún partido, con 11 victorias y 1 empate en las doce jornadas disputadas, con lo que mantiene una renta de 11 puntos sobre el segundo clasificado, el Lloret.