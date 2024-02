“La Liga está adulterada”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, se alineó con el presidente del club, Joan Laporta, y aseguró ayer en la víspera del partido ante el Alavés (Mendizorroza, 18.30/DAZN) que “los árbitros van condicionados” por las críticas de Real Madrid Televisión, algo que, en su opinión, “adultera un poco la competición”.

“Dije que no me gustaba que condicionaran a los árbitros y lo están haciendo cada semana. El caso Negreira no nos ha sumado, pero con esto hay que competir”, afirmó. Xavi declaró que comparte “al cien por cien” las palabras de Laporta, que ayer en una entrevista a RAC1 calificó de “vergüenza” los vídeos que esta temporada está emitiendo Real Madrid TV sobre el colectivo arbitral. “Me sorprende que admitamos eso. Adultera la competición por completo. Condicionan al máximo, lo ve un ciego. Estoy con el ‘Cholo’ Simeone, no somos tontos”, añadió.Por otra parte, Xavi afirmó que el Barça no está “cumpliendo las expectativas”, aunque confía en poder “mejorar y competir los dos títulos que quedan, pese a estar difícil” porque de momento no han “hecho los deberes” y tanto el Real Madrid como el Girona “han sido mejores”. El técnico egarense aclaró que su decisión de irse a final de curso no se debe a “la prensa ni la salud mental” sino a que “el club necesita un cambio de rumbo”y que “el proceso de ser entrenador del Barça no compensa”. Lamentó que tanto “fuera de España” como los profesionales del fútbol “valoran muchísimo” el trabajo de su cuerpo técnico, a diferencia de lo que sucede, según él, en el entorno del club.

Laporta: “Si no fuera Xavi, ya estaría destituido”

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, reafirmó ayer en una entrevista en RAC1 su voluntad de que el entrenador Xavi Hernández “continúe hasta final de temporada” y se comprometió a no destituirlo porque “no se lo merece”.Laporta declaró que, si otro técnico distinto a Xavi estuviera en la situación actual, lo hubiera destituido y no habría adoptado esta fórmula, pero cree que en la situación actual es lo mejor para el Barça y “puede funcionar”. Y, en este sentido, añadió: “Xavi es honesto para, si no funciona, decirnos lo que nos quiera decir”.Preguntado por el futuro entrenador, Laporta respondió que delega esta cuestión en el director deportivo, Anderson de Souza ‘Deco’, pero sí concretó que “las posibilidades están bastante acotadas” a “un entrenador con cierta trayectoria”, a menos que el club tome “una decisión más imaginativa”.El presidente azulgrana calificó de “vergüenza” los vídeos que esta temporada está emitiendo Real Madrid TV sobre el colectivo arbitral. “Es un club (el Real Madrid) que siempre ha sido beneficiado por actuaciones arbitrales. Mira el día del Almería, que fue una vergüenza”, apostilló.

La Fiscalía se opone a imputar al Barça

La Fiscalía Anticorrupción se opone a que se investigue por cohecho al FC Barcelona por los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, al concluir que este no tiene la condición de funcionario público que exige el delito.

Íñigo Martínez, novedad en la convocatoria

La recuperación del defensa Iñigo Martínez, una vez superada la lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo que lo había mantenido de baja desde el 7 de enero, es la principal novedad en la convocatoria del Barcelona para medirse hoy al Deportivo Alavés.

El Getafe denuncia insultos de Bellingham

El Getafe al término del encuentro contra el Real Madrid trasladó una queja al director de partido de LaLiga por un posible insulto del madridista Jude Bellingham al jugador local Mason Greenwood, al que presuntamente podría haber llamado “violador” en inglés (“rapist”).

El Athletic castiga sin piedad al Mallorca

El Athletic ganó ayer por 4-0 al Mallorca, en un partido que abrió la jornada 23 y en el que los hermanos Williams, Iñaki y Nico, se retiraron con molestias musculares y serán duda para la ida de semifinales de Copa.