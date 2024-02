“La Lliga està adulterada”

L’entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, es va alinear amb el president del club, Joan Laporta, i va assegurar ahir la vigília del partit davant de l’Alabès (Mendizorrotza, 18.30/DAZN) que “els àrbitres van condicionats” per les crítiques de Real Madrid Televisión, una cosa que, segons la seua opinió, “adultera una mica la competició”.

“Vaig dir que no m’agradava que condicionessin els àrbitres i ho estan fent cada setmana. El cas Negreira no ens ha sumat, però amb això cal competir”, va afirmar. Xavi va declarar que comparteix “al cent per cent” les paraules de Laporta, que ahir en una entrevista a RAC1 va qualificar de “vergonya” els vídeos que aquesta temporada està emetent Real Madrid TV sobre el col·lectiu arbitral. “Em sorprèn que admetem això. Adultera la competició del tot. Condicionen al màxim, ho veu un cec. Estic amb el Cholo Simeone, no som tontos”, va afegir.D’altra banda, Xavi va afirmar que el Barça no està “complint les expectatives”, encara que confia a poder “millorar i competir els dos títols que queden, malgrat ser difícil” perquè de moment no han “fet els deures” i tant el Reial Madrid com el Girona “han estat millors”. El tècnic egarenc va aclarir que la seua decisió d’anar-se’n a final de curs no es deu a “la premsa ni la salut mental” sinó que “el club necessita un canvi de rumb” i que “el procés de ser entrenador del Barça no compensa”. Va lamentar que tant “fora d’Espanya” com els professionals del futbol “valoren moltíssim” el treball del seu cos tècnic, a diferència del que succeeix, segons ell, en l’entorn del club.

Laporta: “Si no fos Xavi, ja estaria destituït”

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, va reafirmar ahir en una entrevista a RAC1 la seua voluntat que l’entrenador Xavi Hernández “continuï fins a final de temporada” i es va comprometre a no destituir-lo perquè “no s’ho mereix”.Laporta va declarar que, si un altre tècnic diferent a Xavi estigués en la situació actual, l’hauria destituït i no hauria adoptat aquesta fórmula, però creu que en la situació actual és el millor per al Barça i “pot funcionar”. I, en aquest sentit, va afegir: “Xavi és honest per, si no funciona, dir-nos el que ens vulgui dir.”Preguntat pel futur entrenador, Laporta va respondre que delega aquesta qüestió en el director esportiu, Anderson de Souza Deco, però sí que va concretar que “les possibilitats estan bastant delimitades” a “un entrenador amb certa trajectòria”, llevat que el club prengui “una decisió més imaginativa”.D’altra banda, el president blaugrana va qualificar de “vergonya” els vídeos que aquesta temporada està emetent Real Madrid TV sobre el col·lectiu arbitral. “És un club [el Reial Madrid] que sempre ha estat beneficiat per actuacions arbitrals. Mira el dia de l’Almeria, que va ser una vergonya”, va etzibar.

La Fiscalia s’oposa a imputar el Barça

La Fiscalia Anticorrupció s’oposa que s’investigui per suborn el FC Barcelona pels pagaments a l’exvicepresident del Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA) José María Enríquez Negreira, al concloure que aquest no té la condició de funcionari públic que exigeix el delicte.

Íñigo Martínez, novetat en la convocatòria

La recuperació del defensa Iñigo Martínez, una vegada superada la lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra que l’havia mantingut de baixa des del 7 de gener, és la principal novetat en la convocatòria del Barcelona per enfrontar-se avui al Deportivo Alabès.

El Getafe denuncia insults de Bellingham

El Getafe, al final del partit contra el Reial Madrid, va traslladar una queixa al director de partit de LaLiga per un possible insult del madridista Jude Bellingham al jugador local Mason Greenwood, a qui presumptament podria haver anomenat “violador” en anglès (rapist).

L’Athletic castiga sense pietat el Mallorca

L’Athletic de Bilbao va guanyar ahir per 4-0 el Mallorca, en un partit que va obrir la jornada 23 i en el qual els germans Williams, Iñaki i Nico, es van retirar amb molèsties musculars i seran dubte per a l’anada de semifinals de Copa.