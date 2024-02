El Barça exhibe pegada

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El FC Barcelona superó ayer al Deportivo Alavés en la jornada 23 de LaLiga EA Sports con cierta autoridad, más de la que se le recuerda en los últimos partidos, para mantener la reacción desde que Xavi Hernández anunció su adiós.

El equipo barcelonista ganó con cierta autoridad y destacó un Lamine Yamal que estuvo omnipresente

El conjunto azulgrana aparcó durante muchos minutos el sufrir de cada fin de semana con un triunfo sólido en Mendizorroza, a pesar de que los vascos empezaron y terminaron mejor el primer tiempo y, en el segundo, respondieron al 0-2 y terminaron jugando con uno más. Vitor Roque volvió a ser protagonista, pero esta vez fue héroe y villano. El joven brasileño entró en el minuto 59 y en el 63 hizo el 1-3 de la aparente tranquilidad para los azulgranas. Sin embargo, en el minuto 67, forcejando con Tenaglia, el delantero azulgrana fue amonestado con una amarilla ya discutible. Y solo cinco minutos después, el árbitro decidió expulsarlo con doble amarilla en una acción injusta y muy polémica ante Rafa Marín (defensa del Alavés cedido por el Real Madrid). El colegiado valenciano le enseñó la roja después de que el brasileño intentara salvar una entrada con plancha del propio Marín, con el que ya se las había tenido en la primera amarilla. Además, la jugada había nacido con una falta a Pedri, pero el árbitro decidió dar ley de la ventaja cuando Lewandowski no pudo controlar el balón, que acabó yendo hacia Vitor Roque, pero Marín se tiró con los pies por delante y el brasileño saltó para evitar lesionarse. No tuvo alegría completa el equipo azulgrana, viendo la amargura de su último revulsivo, un Vitor Roque que dio los tres puntos ante Osasuna entre semana, pero la victoria y las sensaciones renovadas sí se llevaron los de Xavi. El técnico catalán, que anunció hace una semana que no seguirá después del 30 de junio, vio a su equipo más liberado de nuevo y encontrando a los jugadores de calidad.Así fue en el 0-1 que marcó Robert Lewandowski, con clase el polaco para cortar una sequía de dos meses sin marcar, tras una jugada en la que tocaron Pedri, De Jong y Gündogan. Fue la primera ocasión azulgrana eso sí, a los 20 minutos, después de que el Alavés rondara la meta de Iñaki Peña con el desborde de Álex Sola.Con tres centrales y Christensen de pivote defensivo, el Barça tuvo problemas en la banda de Joao Cancelo. Los de Plaza, que pidieron penalti en la primera jugada y otro más del portugués por manos, y vieron a Samu rozar el gol, no regalaron tanto en defensa, pero en esa rápida combinación azulgrana llegó el 0-1. Peña salvó un cabezazo de Guridi y Samu mandó otro desviado.El Alavés sin duda terminó mejor el primer tiempo, pero la pegada del Barça, poco común últimamente, está vez sí apareció en Vitoria y marcó diferencias. Lamine Yamal, omnipresente, ganó un balón largo, se la dio a Pedri y el canario espero el desmarque de un Gündogan que mandó a la red el 0-2 justo después de una buena ocasión local de Luis Rioja. La felicidad azulgrana fue efímera porque el Alavés logró el 1-2 de inmediato, con Samu y una más de Sola, pero la entrada de Roque le funcionó de nuevo a Xavi. El Barça sumó de tres y mantiene su reacción para presionar arriba y tratar de aprovechar el resultado que se dé en el Real Madrid-Atlético.

Xavi: “Creo que estamos pagando lo del caso Negreira”

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, denunció que no tiene ninguna duda de que están “pagando lo del caso Negreira”, respecto a la expulsión de Vitor Roque. El técnico expuso en rueda de prensa que es lo que siente y prometió que “nunca más” hablará sobre los árbitros. “Vamos a recurrir esa tarjeta”, dijo Xavi. “No hace falta que lo diga yo otra vez, lo habéis visto”, interpeló a los periodistas. “Solo pido que nos dejen competir. Hoy hay otro error flagrante”.Además, resaltó el gran trabajo de su equipo, sobre todo cuando estuvo con un jugador menos. “Hemos defendido muy bien y hemos sido muy efectivos con el balón y sin él”, señaló. Además, subrayó la importancia de Lamine Yamal. “Se trata de una aparición de las que salen pocas en años y no tiene techo”, afirmó.

El club alegará por la expulsión de Roque

El Barça presentará alegaciones para que le levanten la injusta expulsión a Vitor Roque que acarrea un partido de suspensión. En la pugna por un supuesto pisotón de Vitor Roque al jugador del Alavés Rafa Marín, el VAR no quiso entrar en la jugada y en la revisión de las imágenes queda claro que el brasileño ni lo roza a pesar de entrar con los tacos por delante. No hay falta.

Real y Atlético viven un nuevo derbi madrileño

El Real Madrid y el Atlético de Madrid vivirán hoy en el Estadio Santiago Bernabéu (21.00 horas/ Movistar La Liga) su tercer derbi en menos de un mes, en esta ocasión con la importancia para ambos en sus respectivas opciones en LaLiga EA Sports 2023-2024 y con el equipo madridista buscando descolgar definitivamente al colchonero, animado por ser el único que ha sido capaz de detenerle.

Dan por hecho que Mbappé va al Madrid

El diario francés Le Parisien dio por hecho en su edición de ayer el fichaje del delantero del París Saint-Germain Kylian Mbappé por el Real Madrid a partir de la próxima temporada, aunque señala que el contrato no está firmado.