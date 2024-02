Triunfo muy caro

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Vila-sana Cooperativa d’Ivars consiguió ayer su segundo triunfo consecutivo en la OK Liga Femenina después de superar al Sant Cugat (4-0) y mantiene la segunda posición en la clasificación, solo por detrás del Palau de Plegamans, que en su partido de la jornada batió al Manlleu (1-2). Sin embargo, una victoria que entraba dentro de las quinielas tuvo un alto precio para el conjunto del Pla, ya que tanto Flor Felamini como Gime Gómez, dos piezas importantes en los esquemas de Lluís Rodero, tuvieron que abandonar el encuentro durante los primeros minutos por lesión. Ambas estarán varias semanas alejadas de las pistas, a la espera de someterse a las pruebas complementarias que indiquen el alcance real de sus molestias.

Felamini dejó la pista a los 3 minutos entre lágrimas después de sufrir una falta que afectó a su rodilla derecha, mientras que 47 segundos después era Gime Gómez quien se llevaba las manos a la cara tras notar un fuerte dolor en su tobillo derecho. Sin un dominio claro, Rodero tuvo que replantear el partido con dos rotaciones menos y un equipo afectado por las lesiones de sus compañeras. Los contragolpes del Sant Cugat apenas suponían peligro para Anna Salvat y el Vila-sana insistió para abrir el marcador con constantes ocasiones. Victòria Porta y Dai Silva toparon siempre con una excepcional Carla Batlle. Silva volvió a tener la oportunidad de marcar el 0-1, pero a los 14 minutos vio la azul por una falta y el Sant Cugat dispuso de una falta directa para adelantarse. Sin embargo, Ambrós no pudo superar a Anna Salvat, que sacó la bola antes de que la jugadora visitante se decidiera a lanzar.En el minuto 16, el colegiado señaló un penalti que Victòria Porta no transformó, pero supo aprovechar el rechace para, ahora sí, acabar con la resistencia de las barcelonesas (0-1). El Vila-sana apenas dio tiempo al Sant Cugat a reponerse, ya que poco después llegó el 0-2 gracias a un tanto de Maria Porta, gol que supuso el tiempo muerto de Borja Ferrer, que ayer se estrenaba en el banquillo barcelonés. A 6 minutos del descanso, Maria Porta sufrió una dura falta de Paredes y, tras la azul, Victòria Porta se encargó de transformar la falta directa en el 0-3, que dejaba el encuentro encarrilado para las leridanas.La segunda mitad mantuvo el monólogo de un Vila-sana que en los primeros 5 minutos asedió la portería de Batlle. Hasta seis disparos desvió la portera del Sant Cugat antes del tiempo muerto de Ferrer. La leridana Laura Porta tuvo a la mejor ocasión para las visitantes, aunque Anna Salvat estuvo rápida y Agudo tuvo el cuarto, aunque volvió a aparecer Batlle. Dai Silva también dispuso de un nuevo disparo que topó con la portera visitante, mientras Rodero pidió control a sus jugadoras teniendo en cuenta la carga de partidos. Agudo acabó con la resistencia del Sant Cugat en el minuto 41 y estableció el 4-0 en una jugada personal. Sara Planella dispuso de muchos minutos ante la falta de rotación, mientras que también tuvo su oportunidad Judit Ortega. Los minutos fueron pasando sin que el Sant Cugat fuera capaz de superar a Salvat y Rodero dio descanso a Victòria Porta para evitar que viera una azul y pudiera sumarse a la larga lista de bajas de cara al partido de OK Liga del miércoles (21.00) en la pista de Las Rozas. Además, el sábado 10 (19.30), las leridanas se jugarán su continuidad en la Liga de Campeones Femenina visitando la pista del Fraga.

Rodero: “Hemos pagado un precio muy alto por su dura defensa”

Lluís Rodero, técnico del Vila-sana, lamentó las lesiones de Felamini y Gime Gómez en el partido contra el Sant Cugat y, aunque confía que sean de corta duración, señaló que “esperaremos a los resultados de las pruebas y que puedan estar lo antes posible. Pero hemos pagado un precio demasiado alto por la victoria y por una defensa del rival que ha sido demasiado dura durante los primeros minutos. Teníamos un plan de partido que tuvimos que cambiar después de las dos lesiones y, de hecho, esperábamos que Victòria Porta pudiera descansar el miércoles en Las Rozas. Ahora es imposible y los últimos 5 minutos ha estado en el banquillo para que no pudiera ver una azul”. Sobre la dificultad de marcar más goles, Rodero afirmó que “sabemos que este tipo de equipos vienen a encerrarse, pero después del primer gol creo que hemos tenido el control del partido”. Además, el entrenador del Vila-sana quiso destacar que el equipo mantuvo la portería a cero y que pudo dar minutos en pista a Sara Planella y Judit Ortega ante la falta de efectivos.