El Lleida Handbol ficha a una internacional uruguaya

Publicado por XAVIER MADRONA Verificado por Creado: Actualizado:

El Lleida Handbol de la División de Honor Plata Femenina anunció ayer la incorporación de la jugadora Valentina Bastarrica Falcón, de 21 años, con doble nacionalidad hispano-uruguaya, que procede del Club Cevven Handball de Montevideo (Uruguay).

Valentina es una extremo derecho muy rápida que, según el comunicado del club, “creemos que se puede adaptar muy bien al juego de contraataque de nuestro equipo”. Pese a ser una jugadora muy joven, ya ha jugado con la selección de Uruguay absoluta los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile el pasado octubre. El nuevo refuerzo del equipo que dirige Iban Raigal llegó el pasado fin de semana a Lleida y pudo ver desde la grada la victoria del equipo ante el Ereintza Bitek, hoy martes hará su primer entrenamiento con el grupo y estará disponible para el desplazamiento del sábado a la pista del líder Helvetia Anaitasuna de Pamplona.Valentina Bastarrica, aunque de padres uruguayos, nació en Igualada donde residió hasta los 10 años cuando se marchó a Uruguay con su familia. Ahora ha regresado para acabar sus estudios de Inefc en Lleida tras haber hecho los dos primeros cursos en Uruguay.

“Contacté con el club a través de una compañera de la selección uruguaya que jugó con Marta, la portera del Lleida Handbol. Busqué universidades de Inef para acabar mis estudios y me incorporaré el lunes al Inefc Lleida. También me instalaré en Lleida”, explicó ayer a SEGRE. “Me gustó mucho el equipo el sábado y conozco a Cati Casasola porque me enfrenté a su hermana cuando jugamos Uruguay contra Argentina. En la selección juego de extremo, pero en mi club mi entrenador me utilizaba como lateral derecho”, concluyó.